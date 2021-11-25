大陸10.8億人完成2劑疫苗接種　鐘南山：拚年底達8成

▲中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情趨緩，中國工程院院士、防疫專家鐘南山今（25）日表示，目前大陸全國完成新冠疫苗全程接種的人數已達到10.8億，比率為76%，今年底還要達到80%。

據《澎湃新聞》報導，鐘南山今日出席2021中國網路媒體論壇，在發表主題演講時稱，從抗疫中，他深刻體會到了網路媒體的貢獻，功不可沒。錯誤的訊息、虛假資訊的傳播，會誤導群眾，帶來嚴重後果，因此網路媒體要有責任和擔當。

他接著指出，在2020年1月抗疫開始的時候，中央堅持人民至上、生命至上的指導思想，制定了一系列的防疫政策及機制，早預防、早發現、早治療、早隔離，使中國成為世界新冠肺炎患病率、死亡率最低的國家，這些離不開網路媒體正能量、大流量的宣傳和引導。

▲大陸已有76.8%民眾接種兩針疫苗。（資料圖／翻攝 新華社）

「疫情初步得到了控制後，大規模疫苗接種是形成群體免疫的基礎」，鐘南山表示，在這其中，網路媒體發揮了重要作用，通過正能量的科普、宣傳引導，老百姓積極主動接種，截至今年11月24日，全國接種兩針新冠疫苗的人數也達到10.8億，佔總人口的76.8%，到今年年底要到80%。

鐘南山認為，國家制定了疫情常態化防控措施，這個最早在廣東實施，後又在東北、西北等地區實踐，都證明這套防控措施是有效的，可行的，但這種防疫的措施到個別基層，出現了層層加碼的現象，造成了群眾生活上、工作上、思想上的混亂，所以有責任、有擔當的媒體要敢於發聲，發出理性的聲音。