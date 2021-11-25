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跨年防疫管制會鬆綁！陳時中明天公布

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心延長二級警戒至今，外界關心有無機會降回一級。昨（24）指揮官陳時中表示，目前有在討論跨年相關活動是否還需要做調整，相關規定大概只會鬆不會緊。醫療應變組副組長羅一鈞今進一步指出「應該明天指揮官會宣布。」

指揮中心日前宣佈，11/2起5大類場合免戴口罩，包括室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

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另外，指揮中心也取消集會活動人數上限、取消營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載。

而在八大行業方面，目前仍需關閉場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

針對跨年等相關活動，陳時中表示，基本上今年管制會比較鬆，不會比去年緊，今年維持本土疫情穩定，現在又多一層保護，因為有打疫苗，跨年也相對會達到較好的標準。

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