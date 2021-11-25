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社會 社會焦點 保障人權

台中休旅車跨道硬切大角度右轉　他「直行撞上」被告知肇責50%

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名駕駛直行，結果和一輛跨車道大角度右轉的休旅車發生碰撞，他事後被告知要付一半的肇事責任，讓他相當不服氣。不過，律師表示，「警方交通事故初判表」只是分析提供參考，並沒有給出肇責，真要了解責任歸屬，要交由車輛行車事故鑑定委員會鑑定。

《東森新聞》報導，當事人直行健行路要接美村路，休旅車則是要從健行路右轉台灣大道。根據行車記錄器畫面，當時休旅車開在當事人的後方左側，接著打方向燈，加速超車跨車道右轉，但因碰到直行的機車，休旅車急煞，讓當事人反應不及撞上。

▼事發於健行路、台灣大道口。（圖／翻攝Google Maps）

（圖／翻攝Google Maps）

根據警方初判表，從當事人左側休旅車出現在視線範圍，到撞擊有將近3秒時間，而認定有未注意車前狀況；休旅車則有變換車道不當，未依規定方向行駛，當時的軌跡、車速、車距和反應時間都是交通警察事故初判依據。

事後談到損害賠償，保險公司卻告知直行車有一半肇責，讓駕駛相當不服氣，認為是初判表害的。不過，律師林瓊嘉表示，初判表可提供雙方在和解談判或保險的懇談，但初判表在法律上無證據能力，唯有行車事故鑑定委員會鑑定報告，判定的肇責才有法律效力。因此詳細的責任歸屬，還是得申請車輛行車事故鑑定委員會鑑定。

 
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