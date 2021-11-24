男大生被惡少痛毆「想保護同學」　開腦縫46針：我一個人挨揍就好

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中宋姓男大生與瑪莎拉蒂3惡少擦撞，遭對方凌虐痛毆，一度顱內出血命危，經院方搶救撿回一命。清醒後，男大生回想案發過程，只記得當天下車頻頻道歉，一心想著「保護同學」、「我一個人挨揍就好」，不解對方為何不放過他，害他縫了46針、拆線時頭痛欲裂，甚至被迫休學，讓他十分沮喪，無法原諒對方。

宋媽媽24日在台中榮總受訪，透露兒子手術「從左耳上面到後腦繞一圈直到右耳，打開頭蓋骨」，縫了46針，頭髮被迫剃光。另外，手術疑似影響視神經，所以兒子2眼目前有外斜視、上斜視、複視等後遺症，平衡感不佳，需要持續追蹤，若半年後仍未改善，可能就要再進行手術矯正。

宋媽媽表示，兒子案發前性格開朗外向，現在術後情緒不穩定，幾乎每天發脾氣，對於術後種種痛苦、不便及當天遭遇感到不平。她指出，案發當下，兒子心裡想著要保護同學，覺得自己「一個人被打也沒關係」，但無法接受的是，為何已經頻頻道歉，對方仍不願意接受，甚至強押他下跪、打成重傷。

儘管宋姓男大生想盡快返校補功課，也將在25日上午出院，但眼下必須每週復健、回診，只能先辦理休學，讓他相當懊惱。如今案發至今已17天，他仍難忘遭施暴的種種，更氣憤告訴母親「我無法忘記當初被打了後被縫了46針，拆線時頭痛欲裂，實在無法原諒對方。」

▲宋姓男大生明將出院，宋母今日出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

本案發生在7日凌晨，宋男開車載3名同學出遊，怎料行經台灣大道、切換車道時，與從後駛來的瑪莎拉蒂發生擦撞。當下駕駛李韋霖、車主張敦量、陳勁豪等3人將男大生拉下車，不顧對方頻頻道歉、哀求，揮舞球棒，並徒手痛毆男大生20分鐘洩憤，還恐嚇車上3名同學不准報警，讓一行人只能眼睜睜看著宋被暴打至重傷。

案發後，引發社會輿論對全台治安事件關注，檢警也大力偵查此案，將李韋霖、張敦量、陳勁豪3人依殺人未遂等罪聲押禁見獲准。另外，警方也擴大溯源，破獲張敦量幕後博弈集團「2580國際博弈娛樂城」，將集團金主許姓夫妻及陳姓、顏姓幹部帶回偵訊，分別以5萬至70萬元不等交保。

▼瑪莎拉蒂3名惡少將男大生強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘