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男大生騎「死亡彎道」撞路樹亡！同學壓胸救不回　彰化139線又出事

▲▼男大生騎「死亡彎道」撞路樹亡！同學壓胸救不回　彰化139線又出事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲黃姓男大生騎車過彎時，疑似自摔滑向車道，當場自撞路樹，失去呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化19歲黃姓男大生24日下午騎車行經縣道139線，往市區前進，怎料在有「死亡彎道」之稱的20K（現已重編為9.2K）彎道疑似壓車自摔，連人帶車滑向對向車道、撞擊路樹，當場口鼻出血昏迷。同行同學見狀立刻報案，並實施急救，但黃姓男大生送醫後仍傷重不治。

據悉，黃姓男大生下午3點剛打完疫苗，被家屬叮囑早些休息、不要走139線回家，因為該路段路況不佳，建議走東外環道接彰南路。怎料到了3點30分左右，男大生從芬園鄉要回市區，卻疑似在「死亡彎道」自摔往對向車道衝，最後撞上路樹才停下。

▲▼男大生騎「死亡彎道」撞路樹亡！同學壓胸救不回　彰化139線又出事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲同學不停壓胸實施CPR，希望挽回黃男性命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同學目擊全程，立刻報案並實施CPR，不停按壓黃男胸部，情況危急，最後由到場救護人員接手，將人送往彰化基督教醫院搶救。不過，男大生到院前口鼻出血，頭部傷勢嚴重，已無呼吸心跳，經院方急救後仍宣告不治。

▼男大生到院急救半小時，最後仍傷重不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼男大生騎「死亡彎道」撞路樹亡！同學壓胸救不回　彰化139線又出事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

139縣道19至23公里路段死亡事故不斷，被當地人稱作「最陰死亡彎道」。為了降低事故頻率，不僅去年10月降低速限到40公里，在今年4月啟用測速照相，事發路段在今年6月也重編為9.2K，怎料又發生撞擊路樹身亡憾事。

至於確切車禍原因為何，警方還在進一步釐清中。

▼「死亡彎道」速限已降至40公里，仍發生憾事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼男大生騎「死亡彎道」撞路樹亡！同學壓胸救不回　彰化139線又出事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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