半年洗錢23億！瑪莎惡少「2580博弈集團」水房機房13人落網

▲台中市刑大再破2580相關博弈集團，依法送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

瑪莎拉蒂3煞因行車糾紛將宋姓男大生重毆重傷，檢警繼日前破獲張敦量投資經營的「2580國際娛樂城」博弈集團，逮捕徐姓主嫌夫妻共4人，並扣得4輛車牌都是「2580」名車。警方持續追查，24日再逮捕2博弈機房共13人，並查出該機房兼營洗錢，非法金流半年就高達23億元，全案依組織等罪嫌送辦。

▲▼台中市刑大再破2580相關博弈集團。（圖／民眾提供）

瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生一案持續延燒，經媒體起底後，發現主嫌張敦量涉嫌投資線上博弈網站及暴力討債，案經台中地檢署指揮偵辦，日前破獲該集團，一舉逮捕許姓主嫌、許妻、及陳姓、顏姓幹部共4人，並查扣成員及公司名下4部豪車；警方還意外發現，4輛查扣豪車車牌全是「2580」，與其經營的博弈網站「2580國際娛樂城」相呼應，行徑十分高調、囂張。

台中市刑大持續追查該集團其他成員，經運用科技偵防平台進行大數據分析結果，比對出以徐嫌為首之水房集團涉嫌參與博弈洗錢，並報請台中地檢署檢察官鍾祖聲指揮偵辦。經快速追查確認機房位置及成員落腳地點，昨日兵分多路一舉破獲水房集團及「3○娛樂城」、「大○娛樂城」博弈機房2團，共計查緝13人到案，並查扣手機45支、電腦主機17台、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等，以及不法所得89萬元。

檢警查出，該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶作為洗錢管道，5月份至今非法金流高達人民幣5.4億元（換算新台幣約23億元）。另外，在監控過程中，專案人員還蒐證到水仔交付水錢的畫面，當場人贓俱獲被警方「斷水流」。警詢後將依賭博罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。

台中市刑大表示，本局將持續溯源嚴查犯罪集團，對於從事非法營利行為、會一間一間的辦，對於組織共犯同夥、會一個一個的抓，對於不法所得，依法全數查扣，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，展現政府打擊犯罪之決心，遏制不肖之徒氣焰，提供市民一個安居樂業的環境。

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