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小摩執行長打賭「比中共活更久」　趙立堅冷笑批記者「刷存在感」

記者蔡紹堅／綜合報導

美國投行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前出席一場座談時表示，摩根大通與中國共產黨都在慶祝成立100周年，他打賭摩根大通「能存活更久」。大陸外交部發言人趙立堅24日在例行記者會回應相關問題時，批評提問的美國媒體《彭博社》是在「刷存在感」，態度相當不客氣。

美媒《彭博社》的記者24日在大陸外交部例行記者會提問此事，他說，「摩根大通集團首席執行官週二稱，『中國共產黨正在慶祝百年華誕，摩根大通也是，我想打個賭，或許摩根大通會存在更長時間。』並就台灣問題發表了一些言論。您對此有何評論？」

▼摩根大通執行長戴蒙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

趙立堅聽完問題後，先是「呵呵」冷笑了一聲，接著回應，「《彭博社》不是『嚴肅媒體』嗎？這種博眼球的話，你們也拿來刷存在感嗎？」

戴蒙的話在國際媒體上引起很大關注，他雖強調只是在「開玩笑」，但後來仍緊急發出聲明強調無意冒犯，「我很後悔，也不應該做出那樣的評論，我試圖強調我們公司的壽命和實力。」

此外，摩根大通的一名發言人也指出，摩根大通致力於中國業務，戴蒙在座談中同時也有提到，中國及其人民非常聰明且周到，「戴蒙承認，他永遠不該對另一個國家或其領導層發表輕率或不敬的言論。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

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