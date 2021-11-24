摩根大通CEO：我們會比中國共產黨活更久　警告台灣可能變成越南

▲美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在華爾街以敢言著稱，他23日表示，摩根大通和中國共產黨都在慶祝成立100周年，「但我敢打賭，我們能存活得更久。」同時也提到了台灣的議題，他周圍沒有人認為台灣會出事，若是中國強勢干預台灣的話，下場可能會和越南一樣。

根據《路透社》、《彭博社》報導，戴蒙23日在「波士頓學院首席執行長俱樂部」（Boston College Chief Executives Club）的一場小組座談中提到，中國共產黨今年正在慶祝成立100周年，而摩根大通也是，「但我敢打賭，我們能夠存活得更久。」戴蒙接著說，如果他現在在中國的話，就不能開黨的玩笑，又補充提到，反正中國官員無論如何都可能正在聽他在波士頓的發言。

戴蒙接著討論到了台灣的問題，他表示身邊沒有任何人覺得台灣會出問題，但現在兩岸的局勢確實非常緊張，中國對台灣的干預「可能會成為他們的越南」。戴蒙甚至用「屍袋」來形容衝突可能造成的大量傷亡，「我認為中國人這麼做的話會感到很痛苦，但他們都是非常聰明的人，希望這不會成為一個問題。」

戴蒙也為摩根大通在中國的事業進行辯護，他認為，不該在遇到不喜歡某個國家的政策時，就不在該國做生意，就像他們在俄羅斯、巴基斯坦和埃及都有業務一樣，「但我們需要領導，我希望拜登政府能夠提供這些。」

摩根大通自1921年開始在中國營運，在中國許多城市都有分支機構，包含北京、上海深圳和廣州，它也在2019年底獲准成立一間持有多數股權的合資證券公司。摩根大通在今年8月獲得中國監管部門批准，成為中國第一間完全擁有證券經紀公司的外國企業，其在中國的業務包含資產管理和期貨業務。

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