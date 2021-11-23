彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

因最近彭帥事件，歐美此前已經漸漸平息的抵制冬奧聲浪，近日有升溫趨勢，不過，大陸外交部發言人趙立堅23日證實，國家主席習近平邀請俄羅斯總統普亭赴中國，出席北京冬奧會開幕式，「普亭總統愉快地接受了邀請。」

據中方發布，就普丁是否出席明年北京冬奧會，趙立堅表示，共襄盛事是中俄之間多年形成的良好傳統，2014年習近平應邀出席索契冬奧會開幕式，「這次習主席也邀請普丁總統來華出席北京冬奧會開幕式，普亭總統愉快地接受了邀請。」

他表示，雙方正在就普亭來華具體事宜保持密切溝通。兩國元首的冬奧之約將再次詮釋中俄親望親好、鄰望鄰好的夥伴關係。相信兩國運動健兒將再創佳績，為向世界呈現一場簡約、安全、精彩的體育盛事作出應有的貢獻。

此外，國際乒聯23日宣布，中美兩國乒乓球運動員將聯合組隊參加休士頓世乒賽，引發時隔50年後中美「乒乓外交2.0」有望的討論。

趙立堅也回應，中美再續「乒乓外交」佳話，對中美兩國乒乓球運動愛好者，體育界乃至支持中美友好的兩國人民來說，都是一件值得高興的事。他進一步表示，「乒乓外交2.0」的說法，這對美方一些人是一個很好的提醒，那就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係，不能再搞意識形態劃線，集團對抗那一套。