　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

因最近彭帥事件，歐美此前已經漸漸平息的抵制冬奧聲浪，近日有升溫趨勢，不過，大陸外交部發言人趙立堅23日證實，國家主席習近平邀請俄羅斯總統普亭赴中國，出席北京冬奧會開幕式，「普亭總統愉快地接受了邀請。」

據中方發布，就普丁是否出席明年北京冬奧會，趙立堅表示，共襄盛事是中俄之間多年形成的良好傳統，2014年習近平應邀出席索契冬奧會開幕式，「這次習主席也邀請普丁總統來華出席北京冬奧會開幕式，普亭總統愉快地接受了邀請。」

他表示，雙方正在就普亭來華具體事宜保持密切溝通。兩國元首的冬奧之約將再次詮釋中俄親望親好、鄰望鄰好的夥伴關係。相信兩國運動健兒將再創佳績，為向世界呈現一場簡約、安全、精彩的體育盛事作出應有的貢獻。

此外，國際乒聯23日宣布，中美兩國乒乓球運動員將聯合組隊參加休士頓世乒賽，引發時隔50年後中美「乒乓外交2.0」有望的討論。

趙立堅也回應，中美再續「乒乓外交」佳話，對中美兩國乒乓球運動愛好者，體育界乃至支持中美友好的兩國人民來說，都是一件值得高興的事。他進一步表示，「乒乓外交2.0」的說法，這對美方一些人是一個很好的提醒，那就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係，不能再搞意識形態劃線，集團對抗那一套。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來
LIVE／新店爸遭槍殺、超商店員被刺死　徐國勇親上火線說明
快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場
金管會公布「大到不能倒」銀行　6家名單曝光
50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相　前店員認證：超爽的
iHerb暫停對台服務　關務署回應了
要女客脫衣擺POSE　台中推拿師手機驚見138張下體照
吳亦凡、鄭爽徹底GG！　陸官方首度下令「斬斷復出路」
全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看
75吋電視、空氣清淨機再下殺！　好市多黑五第3波優惠來了
與美嬌妻「3結2離」　顏寬恒認了：都是我的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東海防空識別區8週年　張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

向台獨台商發出警告訊號　包承柯：估計還會有其他個案

美國出兵護台是「天方夜譚」　唐永紅：大陸決定兩岸關係走向

陸康美藥業5名獨董連帶億元賠償責任　宣判後上市公司現獨董辭職潮

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

東海防空識別區8週年　張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

向台獨台商發出警告訊號　包承柯：估計還會有其他個案

美國出兵護台是「天方夜譚」　唐永紅：大陸決定兩岸關係走向

陸康美藥業5名獨董連帶億元賠償責任　宣判後上市公司現獨董辭職潮

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

青山王祭、台北燈節、西門PLAY樂購町一起告別2021！把握時間玩翻萬華

娃娃遭拿走、被路人問：可以拿錢嗎　魏嘉瑩街頭駐唱7年曝心酸

妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

偷車開到信義鄉拋錨　誆警幫買汽油卻打不開油箱蓋露餡

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場

立院三讀2400億海空戰力提升特別條例　民進黨：展現防衛決心

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

大陸熱門新聞

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

鄰居遛狗不牽繩！短髮妹跳樓慘死

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

北影正妹增重10公斤參軍 加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

「台獨懲戒名單」波及遠東？ 國台辦回應

4地質員離奇遇難　哀牢山最高峰3166公尺...走0.5公里要2小時

「人人影視」創始人獲刑！　官微表態：不可能重啟了

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

脊柱側彎近180°！女大生頂「駝峰」11年

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

哀牢山失聯8天4地質隊員遇難！全為退役軍人裝備全

更多熱門

相關新聞

特赦組織：國際奧會和彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會和彭帥通話而掉入險境

人權團體國際特赦組織（Amnesty International）今天指出，國際奧會（IOC）與中國女網名將彭帥進行視訊通話，已令自身陷入險境，因為這樣的通話是為了向外界保證彭帥安全無虞。

挺彭帥台灣失聲　日媒體人：遺憾

挺彭帥台灣失聲　日媒體人：遺憾

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批中國幫手

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批中國幫手

彭帥與IOC主席視訊　WTA：不足以化解擔憂

彭帥與IOC主席視訊　WTA：不足以化解擔憂

陸將與立陶宛斷交？趙立堅回應

陸將與立陶宛斷交？趙立堅回應

關鍵字：

彭帥普丁趙立堅冬奧中俄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面