才說會比中國共產黨長壽　摩根大通CEO秒道歉：我很後悔

▲美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前大開中國共產黨玩笑，在共產黨慶祝成立100周年之際，說摩根大通能比它更長壽。結果話才剛出，現在戴蒙就急著滅火，緊急發出聲明表示，「我很後悔，也不該做出那樣的評論。」

根據CNN報導，戴蒙23日在「波士頓學院首席執行長俱樂部」的討論會上提到，中國共產黨今年正在慶祝成立100周年，而摩根大通也是，「但我敢打賭，我們能夠存活得更久。」這番言論立刻引發外界關注，成為全球財經界最熱話題，而身為中國首家外資全資控股證券公司的摩根大通，也立刻想辦法滅火。

戴蒙隨即發表聲明表示，「我很後悔，也不應該做出那樣的評論，我試圖強調我們公司的壽命和實力。」另一名發言人則指出，該行致力於中國業務，戴蒙在波士頓的討論中也提到，中國及其人民非常聰明且周到，「戴蒙承認，他永遠不該對另一個國家或其領導層發表輕率或不敬的言論。」

《彭博社》報導指出，摩根大通在今年初成為中國首家外資全資控股證券公司，一份監管文件顯示，摩根大通截至今年9月，在中國的總曝險為197億美元（約台幣5478億元），這也讓他們格外小心與北京當局的關係。另外，摩根大通也曾表示，投資招商銀行的財富管理部門26.7億元人民幣。

摩根大通身為全美最大銀行，它在中國發展業務的同時，也享了不少特權，就連戴蒙日前的香港行也引發爭議，因為他獲得了港府的特別豁免，可以免除入境強制隔離。當時香港特首林鄭月娥表示，考慮到該行在香港的業務規模，才會讓戴蒙獲得特許；香港上海滙豐銀行屬於亞太地區的旗艦銀行，也是香港最大的註冊銀行，同時也是港幣的三間發鈔銀行之一。

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