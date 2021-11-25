台鐵「EMU3000下月上線」　12／1起開賣票！不賣站票、禁刷電子票

▲台鐵EMU3000下月底將上線營運。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入的自強號EMU3000型城際列車將於12月29日正式上線，台鐵局表示，12月1日起開放一般車廂座位訂票，12月15日起開放商務車廂（又名騰雲座艙）訂票，目前EMU3000共有6班次，且全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施，其中408次為台東縣民實名優先訂票列車。

配合自強號EMU3000型城際列車投入營運，台鐵局自12月29日起調整6班次列車以EMU3000型編組開行，包含408、426、438、411、421、441次，該列車共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙，共30席座位，其中台北到花蓮商務車廂票價為796元、台北到台東為1145元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵EMU3000商務車廂票價。（圖／台鐵）

台鐵局指出，EMU3000自12月1日逐日開放一般車廂座位訂票，騰雲座艙座位訂於12月15日零時，開放110年12月29日至111年1月12日車票預訂，後續依現行訂票規定逐日開放訂票。

為維護乘車品質，EMU3000採取全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。另408次仍為台東縣民實名優先訂票列車，開放訂票前3日須符合身分資格始能訂票，騰雲座艙則不提供實名優先訂票。