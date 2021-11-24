鐵道局驚傳貨車「煞車失靈」！倒退滑入軌道淨空區　瞭望員急通報

▲鐵道局有貨車因煞車失靈滑入軌道淨空區，所幸瞭望員即時發現。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵太魯閣號408次於今年4月2日因撞擊到墜落東正線的貨車，出軌後撞上清水隧道口造成49人死亡慘劇，事件至今未滿1年，台鐵昨（23日）又傳出鐵道局有貨車因煞車失靈，倒車滑入軌道淨空區域的事件，所幸瞭望員即時發現，立刻通報台鐵並使即將通過的區間車減慢速度，才沒發生重大傷亡意外。

鐵道局南工處表示，23日上午11點左右，現場正在進行台南軌道地下化工程，一輛用於吊運設備的貨車因煞車有些失靈開始向後倒退，導致車尾侵入軌道淨空範圍，所幸現場指派的瞭望員即時發現狀況，並通報台鐵放慢速度，才讓狀況於2分鐘後順利排除，沒釀成更大意外。

鐵道局透露，事後相關人員以針對貨車狀況進行檢討，並要求施工便道應與鐵路平行，讓車輛無論是前進或後退都不會進入鐵路淨空區域；另外，也要求工地盡量平整，若有坡度狀況無法排除，也要做輪檔。

台鐵局指出，經運安處初步調查現場工程由大陸工程公司所承包，再發包給下游廠商，事發當時司機收到示警後，及時反應緊急煞停，因此沒發生撞擊意外以及造成任何人員傷亡，且在事故排除後，便恢復列車通行。

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