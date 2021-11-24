普悠瑪出軌18人枉死！一審僅司機員判4年半　宜檢今提上訴

▲普悠瑪翻覆釀成18死、116傷慘劇。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

台鐵2018年10月爆發普悠瑪列車出軌案，釀成18死、116傷；宜蘭地院10月18日宣布一審結果，司機員尤振仲涉過失致死遭判4年6月，台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度所總所長吳榮欽則無罪。宜蘭地檢署今(24日)指出，一審判決未臻妥適，全案依法提起上訴。

宜蘭地檢署認為，尤振仲貿然關閉安全駕駛之重要輔助工具ATP系統，又超速行駛釀成嚴重傷亡，情節極為重大，一審判刑4年6月尚屬過輕，且科刑理由抽象，並未說明各該量刑事項具體審酌情形，認為判決理由顯有未備。

另柳燦煌、吳榮欽無罪部分，宜檢認為，柳燦煌擔任本案傾斜式電聯車鉅額採購案技術資料檢討會議主席，疏於注意審定電聯車測試程序書，以致未發現本案電聯車ATP遠端監視系統全部未連線，有明顯過失；而吳榮欽則為綜合調度所所長兼試車小組成員，於本案電聯車試運轉階段，未確實測試ATP遠端監視系統是否能運作，於102年間投入載客營運迄案發為止，疏未發現該系統從來沒有作動，亦有過失。

▲司機員尤振仲案發後出面說明一度崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

宜檢指出，普悠瑪電聯車於102年間投入載客營運，到案發為止之5年期間，綜合調度所調度員記載普悠瑪列車司機員回報關閉ATP之紙本記錄至少631筆，然ATP遠端監視系統卻從來沒有發出任何1筆警告音訊，普悠瑪列車ATP遠端監視系統顯然異常。

ATP遠端監視系統介接普悠瑪列車駕駛室車廂之ATP系統，與綜合調度所調度台連線，其功能在防止司機員恣意關閉，目的在防護乘客生命安全，屬列車安全防護重要輔助系統。被告柳燦煌未將ATP系統列入檢驗測試程序，被告吳榮欽疏未落實發揮系統功能，及被告尤振仲之超速駕駛行為，均製造法所不容許之風險，3人過失為造成本案死傷結果之共同原因，具累積之因果關係。

宜檢表示，被害人家屬於請求檢方上訴時慟陳，「重大火車事故死傷慘重，豈是司機一人可掌控！」宜檢對此完全認同，每一位乘客購買的每一張台鐵車票，絕不僅將自身安全託付在司機員一人身上，而是深信台鐵會在每一個環節上盡心盡力，故本起事故，檢方與被害人、被害人家屬一樣，無法接受一審判決結果，爰依法提起上訴，請求將原判決撤銷，更為適當合法之判決。