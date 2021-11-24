剛檢討完台鐵又出包！交長怒指「無法原諒」：再違反SOP必拔官

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵大小事故不斷，交通部長王國材昨日下令，針對第一線同仁的疏失將懲處。他今日再度指出，台鐵的問題主要是設備老舊及人為疏失，其中人為疏失最無法原諒，若未來運、工、機、電四處又有出現同仁未遵照SOP的情事，一定會撤換處長。

交通部表示，台鐵局近期發生大山站電力設備故障、蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆=大里鋼軌斷裂事件、台北-松山間電車線故障等事故事件。其中，18日一天就發生三次事故，包括苗栗後龍段電車線掉落、區間快列車故障，車廂內冒煙還傳出濃濃塑膠味、列車拖回檢修時發生脫軌意外。

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王國材今日出席立法院交通委員會前接受聯訪表示，他近日找來台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人，徹底討論台鐵問題，經檢討大小事件後發現，台鐵主要問題之一為設備老舊，另外還有一個無法原諒的就是人為疏失。

▲台鐵大小事故極多。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，台鐵的人為疏失包括打錯軌道、故障車沒有使用拖運車拖運等，都違反SOP，因此會針對有疏失的同仁懲處，且未來若運、工、機、電四處又有出現同仁未遵照SOP的情事，一定會撤換處長。

台鐵昨日也有發生行車事件，一列3167次區間車行駛至大橋到台南間，正巧一輛鐵道局台南地下化工程的施工貨車剎車失靈，列車往後侵入路線，因瞭望員及時發現，區間車司機員及時停車，才沒有發生事故。