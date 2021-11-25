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超商店員都是家中的寶貝、支柱　里港警加強夜間巡邏密度

▲里港警分柔扇口加強夜間超商巡邏密度，保障店員安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分柔扇口加強夜間超商巡邏密度，保障店員安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近來超商暴力案件頻傳，讓店員人心惶惶，屏東縣政府警察局局長劉印宮極力譴責暴力事件，為讓超商店員有個安全工作環境，除責令各分局加強超商巡守外，更須密切與各家超商聯繫，輔以各項安全宣導，保障他們工作安全。

▲里港警分柔扇口加強夜間超商巡邏密度，保障店員安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分柔扇口加強夜間超商巡邏密度，保障店員安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

超商店員工作面對客群形形色色，工作時段又大都為24小時，遭不理性民眾攻擊風險較一般人為高，里港警分局相當重視。除針對每日例行之超商巡邏線再加強夜間巡守密度外，並責請轄區派出所加強與所轄超商聯繫，可以LINE通訊軟體建立即時聯繫方式。

遇到治安狀況，除撥打110報案專線外，也可利用通訊軟體的影像傳送功能，在不影響自身安全狀況下將治安畫面即時傳輸，以利後續案件查緝偵辦。警方亦利用通訊軟體提供即時治安諮詢，輔以安全宣導，以提升超商店員職場工作安全性。

里港警方提醒超商店員，遇不理性之客人以言語挑釁或暴力動粗，請保護自身安全，切勿硬碰硬，可撥打110或轄區派出所電話或以通訊軟體即時聯繫，警方獲報將迅速趕往現場處理。

分局長鄭頴聰表示，每位超商店員均是家中的寶貝或支柱，因工作關係提供超商服務予客人，請民眾彼此互相尊重，切勿做出不理性之行為。該分局積極維護治安絕不鬆懈，對於任何滋擾社會秩序之違法行為，絕對嚴加究辦，籲請民眾切勿以身試法。

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