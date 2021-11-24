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超商夜班免增人力或自備辣椒水　竹山分局加強聯繫巡簽

▲竹山分局加強夜間超商安全維護。（圖／翻攝「竹山分局好警點」官方粉專）

▲竹山分局加強夜間超商安全維護（下同）。（圖／翻攝「竹山分局好警點」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

近日桃園、台中、屏東發生多起超商暴力事件，引發各界關切；竹山警分局日前即依警政署通報，與轄內各超商加強聯繫、強化警民熱線通報機制，呼籲超商店員若遇消費者脫序行為，即刻報警，警方接獲報案將迅速趕往現場處理，遏止暴力犯罪。

總統蔡英文於22日指示「針對夜間工作如超商大夜班員工，政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。」竹山分局表示，當天立即指示各單位強化轄區超商夜間安全維護巡邏機制，加強與各超商夜間工作者的聯繫和簽巡。

▲竹山分局加強夜間超商安全維護。（圖／翻攝「竹山分局好警點」官方粉專）

▲竹山分局加強夜間超商安全維護。（圖／翻攝「竹山分局好警點」官方粉專）

竹山分局長吳詠傑表示，夜間超商工作者常要面對形形色色的顧客，難免會遇到消費者脫序失控行為，針對近期發生的超商暴力事件，分局希望藉相關措施強化，能維護轄區治安、保護夜間工作者的安全，杜絕暴力模仿效應。

竹山分局表示，警方決不寬貸轄區內的暴力犯罪，如接獲類似超商報案將立即反應，盼能遏止近期這股暴力風氣，讓所有夜間工作者能安心上班，不再膽顫心驚。
 

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