妹子主動約逛耶誕城　純情男心動「有戲嗎？」網喊穩了敲碗後續

▲女生朋友主動邀約去逛耶誕城。（圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

年度盛事「2021新北歡樂耶誕城」將於12/3正式開城，不少人已開始揪好友及情人，一起享受聖誕氣息，一名男網友表示，有女生朋友約他一起去耶誕城，突然其來的一擊讓他招架不住，「請問這有代表什麼嗎？」許多網友大喊「衝一波就對了！」也釣出人氣圖文畫家「聞氫哥」回覆。

一名男網友表示，有個女生朋友約他去新北耶誕城，沒有其他人，只有兩個人而已，不曉得女生在丟球給他，還是只是他想太多，「她是喜歡我，還是只是剛好也想去」，畢竟耶誕城是個浪漫的地方，多數人都會想跟喜歡的人一起去，「希望這問題不會太宅男，我不是那種牽個手就在想小孩要取什麼名字的人！只是單純問問也怕誤會」。

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貼文一出，許多網友大喊「去就對了」，「我是不會想跟沒感覺的人去啦！除非很熟」、「別想那麼多，去就對了」、「直接直球對決」、「女生如果對你沒興趣的話，應該不會約你去耶誕城的」、「如果對你沒興趣，你連約吃飯都找不到人，更何況是耶誕城這個一堆情侶的地方」、「一對一可能有戲」。

▲原PO不知道女生的邀約有什麼含意。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有網友指出，可能只是被當成工具人而已，「她只是需要人陪」、「我會叫男生開車載我去 幫我拍美照，回家就跟他說謝謝送我回家拜拜，就沒了！對，就這樣」、「不一定有好感吧，可能就想找個人幫忙拍照」。就連聞氫哥也吐槽，「就缺一個工具人幫她拍照拿相機、腳架而已吧」。

由於貼文受到近4千名網友討論，原PO看完留言後回覆，「我決定去了！後續如何看情況再說」，至於工具人的可能性，他表示絕對不可能，「我沒什麼本錢被工具，我沒有汽車」，透露有次跟女生出去玩，所有的費用都是AA，「她不願意讓我多出」，因此不可能是工具人也不會是閨蜜，也承諾後續結果會再跟大家報告。