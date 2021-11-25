月光族看過來！　她曝「滷味神選3配料」：吃完超飽

▲滷味是不少人愛吃的美食之一。（圖／資料照）

實習記者黃品臻／綜合報導

天冷來碗熱呼呼的滷味可謂一大享受，不過滷味食材多樣，有那些是必挾的呢？就有一名網友分享自己的「滷味神選3配料」，還分成「月初領薪」、「月底省錢」2種菜單版本，掀起熱烈討論。

一名網友在Dcard以「滷味的神選三配料有哪些」為題發文，表示日前在外送平台點滷味，發現店家有推出有「3樣50元」的優惠，因此好奇提問網友們「買滷味必買的三種配料有哪些？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也分享自己的神選3配料，還會視當下的金錢狀況，分成2種必買菜單，一種是在月初剛領薪水時，就會選擇鴨血、肉片、麻吉燒；若接近月底需要省錢，「我喜歡會吸滷汁的食材，王子麵、凍豆腐、花干，便宜卻CP值超高」…不知道大家去買滷味的必買配料有哪些？」

▲原PO分享自己的滷味「神選3配料」有分2種情況。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，網友們也紛紛留言分享自己的神選三配料，其中高麗菜、王子麵、豆類製品是不少人的心頭好，「龍蝦沙拉是唯一信仰」、「王子麵、凍豆腐、高麗菜、豆皮、鴨血」、「龍蝦沙拉、金針菇、鴨血、鍋燒意麵或王子麵、麻吉燒（起司）、蒟蒻必拿必夾的」、「高麗菜＋空心菜＋鴨血＋凍豆腐＋肉片＋大豆皮」、「月底的時候肯定要豆皮、大黑干、金針菇的吧，再配個王子麵，吃完超飽」。