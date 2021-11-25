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婚前收小三私訊「騙單身害懷孕」新娘狂抖！準婆婆氣哭：狗兒子

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO本來要和交往5年的男友結婚了。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

遠距離愛情長跑5年，本以為終於要攜手邁入下個階段，一位準新娘卻收到陌生女子私訊，告知男方對她聲稱單身，兩人因此「交往」好幾個月。小三還透露，上周發現自己懷孕並偷偷墮胎後，偷看男方手機才得知對方要結婚了，也受到很大打擊。原PO聽聞，馬上取消婚約，「婚是不打算結了，心裡很沈重。」

一位女網友在《Dcard》板上匿名發文「結婚前，收到小三的訊息。」說她跟男友遠距離愛情長跑5年，終於準備要結婚，結果卻突然收到陌生女子私訊，對方開頭就說要坦白一些事情，「她告訴我，我男友騙她單身，跟她交往了好幾個月。」

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小三表示，前幾天兩人在外面過夜時，她偷看了男方手機，才發現男生已經要結婚了，才忍不住打電話給正宮原PO，哭著道歉、說自己真的不是故意要當小三。小三還丟出震撼彈，「女方上禮拜發現懷孕，並瞞著我男友偷偷去拿掉小孩，才打電話告訴我這件事情。」

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲結婚前收到小三的自白，讓準新娘超震撼。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO一聽，心情相當複雜，畢竟不知者無罪，而且小三年紀比她小很多，讓她有點心疼對方才幾歲就遇到這種事，還在電話裡不斷自責道歉，「婚是不打算結了，心裡很沈重。」準新娘也直嘆「唉！還不敢跟爸媽說我不打算結婚了。」

事後，原PO則是更新貼文，說她發文後已經有跟渣男對質，本來對方還否認，但當她拿出小三給她的證據照片後，渣男才承認出軌。婚禮確定取消後，她也跟兩邊家長攤牌這些事，「我爸特別生氣，不過我懂他是心疼我。而男友爸媽那邊一直向我們家道歉……」準婆婆還哭著道歉「對不起，養出了這麼一個狗兒子……」

準新娘最後還說，收到小三的訊息時，她當下手都在發抖，但她會選擇面對，很感謝為她加油打氣的網友，也勸世「伴侶們如果劈腿，絕對不要原諒，也別忍氣吞聲。一個人也要繼續好好活得漂亮，雖然我自己挺惋惜跟他交往的這五年，但還是老話一句：寧缺勿濫。」

►漫威英雄們的香水長這樣！

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