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家裡套套變少！她抓包「劈腿線索」一問崩潰了　網揭1關鍵挺男友

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲好友因為「套套變少」而與男友吵翻了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶共享「魚水之歡」時，為了更安心、更「性」福，都會使用保險套。不過，就有一名女網友替好友詢問，男友買的套套變少了，難道自己打手槍也會使用嗎？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有不少男性現身說法，坦言「真的會」。

這名女網友在Dcard上，以「男生自己來會消耗套套」為題發文，提到好友與男友吵架了，原因是好友突然發現男友買的套套竟少了幾個。男方當下解釋，就算是「自己來」，他也會使用保險套，因為這樣比較好清，也不會黏手；這樣的說法就讓原PO好奇是否為真？

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衛生紙。（圖／記者陳俊宏攝）

▲男生自己來也會使用保險套嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

貼文曝光後，一票網友搖頭表示，「通常是出軌了，或出櫃了，但有時候突發奇想會拿去吹氣球了也不一定」、「不好說，真的不好說，但有時候欺騙自己是這樣可能是最佳解」、「絕對不相信自己打這種鬼話」、「我男友是說他不會，而且套套很貴」、「絕對不會，根本沒比較好清」。

不過，也有許多男網友透露，「有些人用飛機杯的時候會」、「這樣就不用洗杯子了」、「我自己用飛機杯會」、「有這樣過，可是很難講」、「我玩飛機杯的時候都會用套套」、「是清飛機杯不用這麼麻煩吧」、「我會用套套來DIY，這樣可以省衛生紙，並且清潔比較方便」。

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