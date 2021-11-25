台南又出現「棒球隊」？　深夜無聊演「角頭」下場曝

記者林悅／台南報導

網路11月24日流傳台南市北區大興宮前，有3名青年持棍棒追逐叫囂影片，引起民眾恐慌議論，台南市警五分局不敢大意，立即啟動偵查，將拍攝者1人及在深夜叫囂咆哮者3人傳喚到案，涉案人表示係因無聊，一時興起想學電影「角頭」情節拍攝影片，警方訊後依《社會秩序維護法》究辦。

▲網路流傳台南市北區大興宮前，有3名青年持棍棒追逐叫囂影片，引起民眾恐慌議論，台南市警五分局主動偵辦查出係郭姓男子等人好玩自攝，全案依社維法偵辦。（圖／民眾提供，下同）

市警五分局指出，11月24日網路上流傳1個影片，內容是北區大興宮前3名青年持棍棒追逐影像，台南市警五分局不敢大意，立即啟動偵查，查出該部影片係於11月23日晚上，由郭姓男子與廖姓、唐姓友人，因無聊一時興起想學電影「角頭」情節所拍攝，而由另名鄭姓友人負責開車拍攝，其實雙方並無仇恨糾紛情形。

市警五分局24日通知郭男等4人到案說明，除告誡不得再有類似情形發生，由於該影片內容已引起社會大眾恐慌，將持續傳喚郭等4人，依違反社維法通知追究辦，以安民心。警方再次呼籲民眾，切勿因一時興起嬉鬧過頭，造成自身及周遭民眾困擾；針對聚眾鬥毆、滋事等情事，警方將嚴正主動執法，一旦發現絕不寬貸，依法嚴辦。

據了解，網路流傳出一段疑似持球棒追打的糾紛影片，拍攝影片內容的角度是從汽車駛座從內往外拍攝，擋在車前的一名年輕男子比劃球棒，接著疑轎車上的乘客下車，接著有2名年輕乘客拿著球棒，追著擋車的年輕人…，引起許多網友好奇，又發生什麼糾紛？結果網友很快發現，這個影片的背景是在台南北區廟宇「大興宮」，而這個「棒球隊」影片引起市警五分局重視，主動追查查獲。