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WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身：誰願被魯蛇拖下水？

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高端疫苗獲選為世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗，對此，毒理學專家招名威分析未來通過機率應該不低，因為與高端合作的兩個單位也現身了，「不然，有誰願意被魯蛇拖下水呢？」

招名威24日在「招名威教授 毒理威廉」臉書提到，高端除了澳洲通過TGA審查，這兩天WHO的資訊，看到高端疫苗已接近完成臨床三期的1/2時程，並即將準備啟動臨床四期的試驗，說來執行速度已算超乎預期。

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招名威說，而且現在也看到連同合作單位（Dynavax佐劑公司和NIAID美國國衛院過敏與傳染病研究所）也一同現身了，可見高端未來達標通過的機率應該不低，不然，有誰願意被魯蛇拖下水呢？

▼招名威認為，高端未來達標通過的機率應該不低。（圖／路透）

▲▼世衛WHO。（圖／路透）

招名威表示，11/4打完第一劑，加上28天，就是第二劑打完的時候，預估是12月初，待第二劑完成後14天就會開始做期中報告。

招名威認為，網路謠言一大堆，詆毀高端疫苗的人到處都是，看似蔚為風潮，不但可以增加話題性，也可以提升網路流量，高端疫苗的話題突然變成大家爭相數落的話題；但與其他廠牌的疫苗相比，如此雙標的說法實在是莫名其妙，一點科學邏輯性都沒有，只是彰顯自己無知而已。

招名威指出，就如同之前大家還沒施打前一直比喻BNT是神劑一樣，「我就曾說，BNT在國外造成的死亡率不低，不像謠言那般神奇，在國內也一定會造成許多副作用問題，結論現在施打之後，死亡、心肌炎、不適症也不樣樣來？怎不見當初那些人出來護航呢？」

高端疫苗近日宣布，澳洲藥物管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）公告，在綜合考量疫苗資料文件和新冠疫情嚴重性後，決定授予高端新冠肺炎疫苗「審查資格認定」（provisional determination）。

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