美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」

記者黃翊婷／綜合報導

由於中和抗體在打完6個月後，濃度就會降低，疫苗保護力也會下降，美國首席防疫專家佛奇表示，「完整接種」定義應該包含第3劑。而台灣是否要跟進、到時要該選擇哪一種疫苗，醫師建議，AZ打3次效果還是有限，第3劑可以選擇mRNA疫苗加強。

▲台灣是否跟進施打第3劑，最快明年1月才會有結果。（資料照／記者湯興漢攝）

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）23日在Reuters Next會議中表示，希望所有已接種基本劑量的民眾，盡量去施打追加劑，也就是說，絕大多數人都需要補打第3劑，因為從數據看來，加強劑能提供的實質防護力高於基本劑量，而且美國未來的「完整接種」定義可能也會改為已接種3劑mRNA疫苗（輝瑞／BNT、莫德納），或是2劑嬌生疫苗。目前，美國政府已經開放所有成年人的加強劑施打資格，迄今已有3300萬名美國人完成補打。

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至於台灣是否跟進，台大前感染科醫師林氏璧曾在臉書PO文分享，腺病毒載體疫苗後，以mRNA疫苗加強已經是趨勢，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，若第3次以上再打同樣疫苗，「理論上效果有限」，而台灣施打第3劑的進程，第一至第三類的族群會落在明年1至3月之間，其他絕大多數民眾則是從明年3月開始陸續滿6個月。

由於國內有許多人是接種AZ疫苗，林氏璧以英國牛津大學針對3劑AZ的研究結果為例，收案90人，其中IgG抗體和T細胞免疫大概可達第2劑後「最高值的兩倍」，針對變種病毒的中和抗體也有升高，但英國的政策仍是建議在施打2劑AZ後，再打mRNA做為加強針。

▲AZ在20週也就是5個月後，保護力降到5成以下。（圖／沈政男授權提供）

衛福部草屯療養院醫師沈政男也表示，第3劑如果要打，當然是打mRNA疫苗，畢竟2劑AZ的保護力在面對Delta仍是毫無招架之力，此外，英國官方每週統計疫苗保護力，AZ在20週也就是5個月後，降到了5成不到，反觀mRNA疫苗，尤其是莫德納，整體保護力與重症預防的表現仍很優秀。

沈政男說，關於第3劑英國官方講得很清楚，不是打BNT就是莫德納，除非沒有mRNA疫苗；所以說第3劑如果要打，當然是打mRNA疫苗，若前2劑是mRNA，當然如此；而如果是2劑AZ，那麼第3劑更應補打1劑mRNA疫苗。

若是已經混打的民眾，沈政男建議，第3劑就打第2劑同劑型，比如第2劑混打莫德納，就再打1劑莫德納，依此類推；醫療人員很快就會進行第3劑注射，如果符合資格，最好趕快想一想自己要打什麼疫苗。

▲醫師建議未來若開打第3劑，可選擇mRNA疫苗做為加強針。（資料照／記者屠惠剛攝）

而對於第3劑的接種規劃，指揮中心指揮官陳時中表示，現在看起來國外打第3劑都跟原來的並沒有不同，所以當然是看時間跟專家的建議，就現有疫苗作施打，基本上還是會照著讓大家打相同疫苗的可能性，今年打幾種，明年會照這樣準備，到時應該會比照這段時間，三軌並行，從平台、指定合約院所、造冊。

陳時中說，第三劑到底怎麼打還是要由ACIP委員開會做決定，最快也要到明年1月底，現在還有些時間可以多做觀察。