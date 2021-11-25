　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

記者黃翊婷／綜合報導

新北市警方近日破獲「地表最大海洛因」案，初估市價約50億元，7名販毒集團成員通通被逮。其中，52歲的林姓嫌犯綽號「豆漿」，曾擔任竹聯幫和堂堂主，對不少知名藝人暴力討債，近3年來他與擁有個人軍隊的泰北毒梟「龍哥」合作販毒，對方還曾安排閱兵儀式迎接。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲木條裡藏有海洛因毒磚。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

林口分局警員10月間巡邏行經泰山區一處倉庫，發現進出人員不像工人，門口還時常停著高級進口轎車，懷疑裡面從事不法勾當，21日隨即會同刑大偵三隊及其他單位進入搜查，發現2500根從泰國進口的木條相當可疑，立刻用破壞工具拆開。

檢警赫然發現裡面竟藏有一塊塊的毒品海洛因磚，上面印有「雙獅地球標、一帆風順」，陸續拆開木條，共有1172塊，總重量446.8公斤，初估價值約台幣50億元。檢警不敢大意，接連逮捕巫姓男子等販毒組織成員共7人，聲押禁見並起訴，另一名林姓主嫌則已經偷渡至中國藏匿，後續將全力追緝。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼▲毒磚上印有「一帆風順」等字樣。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據《自由時報》報導，這位林姓主嫌現年52歲，綽號「豆漿」，曾是竹聯幫和堂堂主，對不少知名藝人暴力討債，2016年甚至買凶痛毆影城大亨，近3年來他與擁有個人軍隊的泰北毒梟「龍哥」合作販毒，對方還曾安排閱兵儀式迎接，情節宛如電影《門徒》；此外，檢警在查獲的木條中發現，其中一根木材裡除了放有2塊毒磚，還有一塊疑似是符咒且寫有金色泰國字體、約A4大小的紅布條。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼▲共有7名販毒集團成員被逮。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地檢署表示，該犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，專案小組經過重重難關，從現場取貨人員向上溯源直到揪出幕後主嫌，在高檢署的統合，以及各警察機關同仁的共同努力下，一舉瓦解這個販毒集團，查獲我國陸上有始以來最大宗的海洛因毒品案。

至於在逃的林嫌，傳聞他偷渡之後藏身於廣東一帶，此事已交由刑事局相關單位進行聯繫、追查。

ET快訊
美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」
當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台
今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

新北翁為愛女匯「11萬裝潢費」給仲介　行員識破報警成功阻詐

嚇阻球棒隊！艋舺青山宮遶境開跑「4千人齊聚」　警方大陣仗臨檢

台南玉井真理佛堂縱火7死案開庭　曾男：後悔沒解決仇家

議員租地偷倒廢棄物！家中搜出「霰彈槍子彈」　檢方聲押

汐止男懷疑被戴綠帽！連5刀「穿心」活活刺死老婆　士檢聲押

北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證　揪起火點關鍵證據

約還4萬只帶1萬！桃園老闆氣炸「球棒敲頭」前員工滿頭血送醫

男大生被惡少痛毆「想保護同學」　開腦縫46針：我一個人挨揍就好

快訊／桃園老闆怒毆前員工！他「頭破滿臉血」蹲超商外

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

新北翁為愛女匯「11萬裝潢費」給仲介　行員識破報警成功阻詐

嚇阻球棒隊！艋舺青山宮遶境開跑「4千人齊聚」　警方大陣仗臨檢

台南玉井真理佛堂縱火7死案開庭　曾男：後悔沒解決仇家

議員租地偷倒廢棄物！家中搜出「霰彈槍子彈」　檢方聲押

汐止男懷疑被戴綠帽！連5刀「穿心」活活刺死老婆　士檢聲押

北市消防局火鑑實驗室連5年獲ISO認證　揪起火點關鍵證據

約還4萬只帶1萬！桃園老闆氣炸「球棒敲頭」前員工滿頭血送醫

男大生被惡少痛毆「想保護同學」　開腦縫46針：我一個人挨揍就好

快訊／桃園老闆怒毆前員工！他「頭破滿臉血」蹲超商外

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

麥當勞點餐機在台被罵翻！內行人揭1隱藏優勢：不去櫃檯了

累積破千萬劑！　第13批BNT疫苗今早06:23抵台

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

跨年將登場　醫揭1隱憂：我再說一次！明年你也無法脫口罩

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

社會熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

男大生想護同學遭痛毆　開腦縫46針：我挨揍就好

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

約還4萬只帶1萬！桃園老闆「掏球棒」打破前員工的頭

男大生想起來了　剃光頭休學養傷天天生氣

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

越籍夫持刀朝妻猛刺5刀　士檢聲押

藍營議員家中搜出霰彈槍子彈　檢方聲押

男大生死亡彎道自撞亡　車友壓胸救不回

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

台中媽摔倒趴地躺5天　日本女兒跨海喊救命

台南真理佛堂縱火案開庭曾男後悔沒解決仇家

收假專車司機猝死　新訓兵回憶應變過程

桃園女陳屍自家浴室！全身焦黑

更多熱門

相關新聞

3把長短槍賣20萬　技工男改造槍枝被逮

3把長短槍賣20萬　技工男改造槍枝被逮

台中市刑大今年間獲報有歹徒涉嫌販售改造槍枝，經循線追查，發現張姓男子於台中南區住處成立工作室，涉嫌改造槍枝，起獲改造手槍1把、半成品2把、子彈11顆、安非他命等毒品及改槍工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪，移送台中地檢署偵辦。

生日想擺1314包毒咖啡求婚　最後結局很慘

生日想擺1314包毒咖啡求婚　最後結局很慘

破紀錄！市價50億海洛因磚藏木條入境

破紀錄！市價50億海洛因磚藏木條入境

新北破獲「地表最大海洛因」案　黑市價格超過20億

新北破獲「地表最大海洛因」案　黑市價格超過20億

社區訪友違停　他撂人毆打保全遭收押

社區訪友違停　他撂人毆打保全遭收押

關鍵字：

毒品海洛因林口分局

讀者迴響

熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

林志玲提告陸綜！　纏鬥4年勝訴「討回1700萬」

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

影后寵物犬被送到「狗肉店屠宰」痛哭　留一輩子陰影

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面