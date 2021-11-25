地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

記者黃翊婷／綜合報導

新北市警方近日破獲「地表最大海洛因」案，初估市價約50億元，7名販毒集團成員通通被逮。其中，52歲的林姓嫌犯綽號「豆漿」，曾擔任竹聯幫和堂堂主，對不少知名藝人暴力討債，近3年來他與擁有個人軍隊的泰北毒梟「龍哥」合作販毒，對方還曾安排閱兵儀式迎接。

▲木條裡藏有海洛因毒磚。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

林口分局警員10月間巡邏行經泰山區一處倉庫，發現進出人員不像工人，門口還時常停著高級進口轎車，懷疑裡面從事不法勾當，21日隨即會同刑大偵三隊及其他單位進入搜查，發現2500根從泰國進口的木條相當可疑，立刻用破壞工具拆開。

檢警赫然發現裡面竟藏有一塊塊的毒品海洛因磚，上面印有「雙獅地球標、一帆風順」，陸續拆開木條，共有1172塊，總重量446.8公斤，初估價值約台幣50億元。檢警不敢大意，接連逮捕巫姓男子等販毒組織成員共7人，聲押禁見並起訴，另一名林姓主嫌則已經偷渡至中國藏匿，後續將全力追緝。

▼▲毒磚上印有「一帆風順」等字樣。

根據《自由時報》報導，這位林姓主嫌現年52歲，綽號「豆漿」，曾是竹聯幫和堂堂主，對不少知名藝人暴力討債，2016年甚至買凶痛毆影城大亨，近3年來他與擁有個人軍隊的泰北毒梟「龍哥」合作販毒，對方還曾安排閱兵儀式迎接，情節宛如電影《門徒》；此外，檢警在查獲的木條中發現，其中一根木材裡除了放有2塊毒磚，還有一塊疑似是符咒且寫有金色泰國字體、約A4大小的紅布條。

▼▲共有7名販毒集團成員被逮。

新北地檢署表示，該犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，專案小組經過重重難關，從現場取貨人員向上溯源直到揪出幕後主嫌，在高檢署的統合，以及各警察機關同仁的共同努力下，一舉瓦解這個販毒集團，查獲我國陸上有始以來最大宗的海洛因毒品案。

至於在逃的林嫌，傳聞他偷渡之後藏身於廣東一帶，此事已交由刑事局相關單位進行聯繫、追查。