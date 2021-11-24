3把長短槍賣20萬　技工男改造槍枝被逮...怪疫情害他沒工作

▲警方在張男租屋處起獲改造手槍1把、半成品2把、子彈11顆、安非他命等毒品及改槍工具。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大今年間獲報有歹徒涉嫌販售改造槍枝，經循線追查，發現張姓男子於台中南區住處成立工作室，涉嫌改造槍枝，起獲改造手槍1把、半成品2把、子彈11顆、安非他命等毒品及改槍工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪，移送台中地檢署偵辦。

國內近來重大治安案件不斷，台中市警局於11日起執行「除暴安民專案」，台中市刑大近日接獲線報，有歹徒改造槍枝販售，3把長短槍售價約20多萬元，遂與中打、清水警分局及彰化鹿港警分局等單位共組專案小組，在台中地檢署誠股黃檢察官鈺雯指揮下，查出張姓男子涉嫌重大。

檢警查出，張有技工背景，平時以臨時工維生，因逢疫情工作量銳減，遂用自身所學，將台中市南區租屋處打造成工作室，將槍枝改造販售牟利。警方昨日下午入屋搜索，起獲改造手槍1把、半成品2把、子彈11顆、安非他命4包（含袋重共計8.04公克）、Ｋ他命1包（含袋重1.02公克）及改造槍械工具1批等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌辦理移送。

▲▼警方昨日下午入屋搜索，將張男逮獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，國內非法改造槍枝之犯罪問題，對社會治安影響甚大，而市警局至始至終致力於徹底消除危害治安與民眾生命安全之犯罪工具；民眾切勿以身試法，如有相關不法情資，請勇敢撥110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪、淨化社會治安。

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