只要月付30元、台哥大攜手Google智慧家庭再升級！智慧音箱撥打接聽電話更便利

▲Google與台灣大哥大攜手，讓Nest Hub第2代增加了通話功能，為智慧家庭帶來新升級。（圖／翻攝自Google官網）



消費中心／綜合報導

你的「智慧家庭」真的夠智慧嗎？台灣大哥大攜手Google，讓Nest Hub（第2代）智慧螢幕可以打電話了！不僅可享受影音娛樂也可以控制智慧家庭，現在台灣大哥大與Google合作，只要申辦一組070網路電話門號，讓Google Nest Hub（第2代）也可以輕鬆撥接電話，帶給家人更加便利且全方位的智慧服務。

▲▼Nest Hub第2代搭載Soli感應器可自動偵測及分析睡眠狀況；貼心的Motion Sensor功能用手勢就可以控制！（圖／翻攝自Google官網）



Google Nest Hub（第 2 代）11/18正式於台灣開賣，電信業者中由台灣大哥大獨家銷售，Nest Hub（第 2 代）搭載智慧螢幕，提供更棒的影音娛樂體驗，凡購買即贈MyMusic 3個月與myVideo 1個月的免費序號，無論想看原創台劇、經典電影、或是體驗MyMusic動態歌詞功能，皆可一次滿足！用戶可透過語音指令或觸控操作，以「Ok Google」呼喚Google語音助理，輕鬆操作智慧家電，更搭配Motion Sensor，用手勢就能快速控制播放及暫停歌曲或影片，不管是在做菜、敷臉、或是還沒洗手，有貼心的Motion Sensor都可以安心繼續你正在做的事情。Nest Hub（第 2 代）還有睡眠感應功能，Soli感應器可以為最靠近螢幕的人分析睡眠狀況，偵測翻身、打鼾、咳嗽聲等，也能依據如房間內燈光和溫度等環境因子，分析睡眠品質。

為了讓智慧家庭更升級，台灣大哥大更與Google合作，耗時一年半合作開發，凡申辦Google智慧家庭通話服務，設定成功後即可為Google Nest 智慧音箱開通通話功能，隨時隨地接聽電話更方便，不限地點只要有WIFI就可以進行通話，超創新的智慧音箱通話服務讓你的家更聰明！

想升級智慧家庭，擁有更輕鬆的智慧生活？只要到台灣大直營門市或網路門市，以雙證件即可申辦070網路電話門號，串接到個人的Google Home應用程式即可開通通話服務，不需SIM卡就可撥打國內電話、市話、手機號碼、國際電話、070號碼等，如果經常訂餐外送，Nest Hub（第 2 代）還可以直接打電話給距離位置最近的店家，生活不只智慧升級、生活品質也更精緻。

▲月付30元就可以享有更便利的智慧生活。（圖／翻攝自台灣大哥大官網）



還沒升級智慧家庭嗎？或是還在觀望遲遲沒有辦法下決定？台灣大哥大Google智慧家庭通話月付只要30元，比一杯咖啡還便宜的價格，就能為家人帶來更便利的生活，台灣大哥大直營門市與網路門市皆可申辦！還不認識Google Nest Hub (第 2 代)？台灣大哥大實體門市皆有提供產品可現場體驗操作，還可上momo購物網或是myfone購物一鍵下單（https://twm5g.co/gB4F），不費吹灰之力就能擁有超智慧的新生活。

人人都想成為智慧家庭大師，台灣大哥大不斷推陳出新，致力於提供更好用、更符合全家人需求的智慧家庭產品，想要跟上這一波智慧家庭的風潮，現在就上FB搜尋「我要成為 智慧家庭大師」，或上台灣大哥大智慧家庭官網（https://twm5g.co/MwMs），升級自己的智慧生活。