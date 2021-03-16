Google Nest Hub 2智慧音箱導入Soli技術！可追蹤睡眠品質

特約記者洪聖壹／綜合報導

相較於 Google Home、Google Nest mini、或者去年底推出的 Nest Audio，Google Nest Hub 一直以來就沒有在台灣上市的消息，主要原因不明，不過記者認為能夠整合視訊語音、智慧音箱，才是未來物聯網的中樞，如今它迎來了第二代，最大特色就是不用穿戴裝置就可以追蹤睡眠品質。

相較於 Nest Audio，Google Nest Hub 2 體積差不多，但是多了一塊 7 吋螢幕，本身不是行動裝置，都是都要插電才能運作，機身上面同樣有鏡頭跟多組收音麥克風，可以做到遠距視訊，並且支援更聰明的 Google Assistant，當然也可以透過智慧語音助理跟 Android TV 或者操作其他物聯網裝置。

跟第一代最大的不同除了反應速度更快，第二代版本配備 7 吋螢幕，並且首次加入了 Motion Sense 和率先導入在 Levis 智慧外套、 Google Pixel 4 的 Soli 技術，因此首度支援手勢操作，並且具備特殊的睡眠感應功能，透過動作感應與分析呼吸的頻率，它可以知道你睡了多久的時間、睡眠品質好不好，並且了解你何時入睡和醒來。

跟Levis 智慧外套一樣，Google Nest Hub 2 感應睡眠的方式不需要相機即可動作，根據介紹，除了透過 Soli 技術感應動作，還需要搭配機器內建的溫度感應器、環境光感應器與收音麥克風，達成睡眠監控的工作。

Google Nest Hub 2 據說提供比第一代更好的音響，讓使用者可以一邊播放 YouTube 一邊做瑜伽，或者一邊聽 Spotify、一邊工作，甚至把家裡的某處當作飛機座艙，拿它來追劇、看電影也是不錯。

Nest Hub 跟上一代一樣提供計時、日曆和提醒等等功能，首波提供薄霧白新色，黃色，粉色和棕色等四款，售價 99.99 美元，即日起在美國，加拿大，英國，法國，德國和澳大利亞開放預購。