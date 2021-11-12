【廣編】台灣大攜手凱擘大寬頻　雲端遊戲進入有線電視家戶

圖、文／台灣大哥大提供

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (下簡稱GeForce NOW)正式上線一周年之際，台灣大哥大重磅宣布聯手凱擘大寬頻，以全球首創、透過數位有線電視A1 Box開放平台將雲端遊戲帶入家戶的全新商業模式，開創遊戲產業新局。11日起玩家們只要新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即刻暢玩GeForce NOW上千款遊戲，不受螢幕大小、形式或平台等限制，打造最完美的跨螢遊戲體驗。

台灣大哥大總經理林之晨表示，5G時代娛樂形態正經歷巨幅改變。遊戲在過程中，將從下載進化為串流，也就是所謂雲端遊戲。台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW上線後持續成長，累積會員已超過十萬，每月平均遊玩時間穩定成長。透過A1 Box的再進化，讓玩家可以在自己家裡的數位有線電視，加上立體聲環繞音響，感受極致的視聽震撼，完全不用購買昂貴顯卡、下載安裝、等待更新、擔心硬體規格或容量不足，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩。未來將持續與更多國際一流服務、內容合作，整合集團資源，為用戶Open Possible，精彩豐富每一天的影音娛樂生活。