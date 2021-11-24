台中光頭男「活剁貓尾」！4分鐘血腥虐貓片網瘋傳　他刪文這樣說

▲一名疑似住在台中的男子殘忍虐貓，引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

太殘忍！近日有段「活剁貓尾」的影片在臉書瘋傳，只見一名身穿黃色外套的光頭男子抓著一隻灰色小貓，並持生魚片刀不斷往尾巴又切又剁，期間小貓不斷掙扎哀鳴，但還是被男子抓回並殘忍剁下貓尾，一旁甚至還有另一隻貓咪觀看，似乎對於眼前的慘況感到相當錯愕。影片一曝光，瞬間引爆網友怒火。

原PO將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，並透露影片中的男子疑似是住在台中，希望網友協助肉搜。消息一出，影片馬上被轉傳至各大社團，許多網友也紛紛痛批，「這些泯滅人性挑戰司法毀壞道德的人，我每每看到就如同看見吸毒殺人無罪無死刑般的難受啊」、「台中有人活生生殺貓，請求大家幫忙鬧大！」

然而，原PO事後又將影片刪除，讓部分網友懷疑，原PO就是影片中的光頭男子，「那五官樣貌，根本就是同一人在自導自演」、「刪文就很此地無銀三百兩」。對此，原PO則澄清，自己已向警方報案，並且是警方要求撤文，不能散播出去，「如果大家真想這樣子不聽人解釋，那我扛，大家以為我不想找出此人嗎？」

據了解，目前鹿港分局鹿港派出所已經接獲報案並著手偵辦中，至於詳細案件內容還有待進一步調查釐清。

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