　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

▲▼ 中國漁船誤損台馬海纜判刑確定。(圖／海洋委員會海巡署提供)

▲中國漁船誤損台馬海纜判刑確定。(圖／海洋委員會海巡署提供)

記者鄭逢時／金門報導

中國籍漁船誤損台馬第二海纜案判決確定，海巡署今（8）日指出，涉案吳姓船長經陸委會核准後，上午由南竿福澳港依小三通模式強制出境。

海洋委員會海巡署表示，去（114）年10月7日晚間10時許，接獲中華電信通報，臺馬第二海纜（TDM2）發生受損故障，海巡署隨即展開調查，並於翌（8）日凌晨1時許登檢中國籍「閩O漁60138」號漁船，將吳姓船長帶回偵辦。

全案移送後，福建連江地方法院於去年114年12月4日判處吳姓船長有期徒刑3個月確定，可易科罰金。今（8）日上午，陸委會核准其出境事宜後，海巡署會同移民署，於上午9時40分自南竿福澳港，依小三通模式將吳強制出境，送往中國福州黃岐港。

海巡署說明，法院審酌相關事證後，認定吳姓船長於捕撈作業時，疏未注意電子海圖標示之海纜位置，屬過失行為，並考量其坦承犯行、與被害方達成和解並支付賠償金，依法量處徒刑3個月。

海巡署也對比指出，去年2月「宏泰58」貨輪破壞臺澎3號海纜案，經調查認定為故意行為，船長遭重判3年徒刑定讞，顯示我國司法獨立，量刑標準明確。海巡署強調，海底電纜屬國家關鍵基礎設施，未來將持續強化巡防與監控，全力守護海纜安全。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

社會熱門新聞

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／板橋拖板車違規右轉「撞腳踏車」！　女騎士不治

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

假檢騙寄金融卡　金門警幫保住360萬

假檢騙寄金融卡　金門警幫保住360萬

金門一名洪姓女子接獲假冒檢察官來電，誤信帳戶涉案需配合調查，依指示寄出金融卡，所幸其家人即時察覺異狀並報警，警方成功攔回包裹，保住帳戶內360萬元存款。

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接

陳玉珍提離島自貿區　國台辦：有利金馬的事都「樂觀其成」

陳玉珍提離島自貿區　國台辦：有利金馬的事都「樂觀其成」

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

即／金門大橋疑有人落海　船艇搜救中

即／金門大橋疑有人落海　船艇搜救中

關鍵字：

金門新聞金門中國漁船電纜

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面