中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

▲中國漁船誤損台馬海纜判刑確定。(圖／海洋委員會海巡署提供)

記者鄭逢時／金門報導

中國籍漁船誤損台馬第二海纜案判決確定，海巡署今（8）日指出，涉案吳姓船長經陸委會核准後，上午由南竿福澳港依小三通模式強制出境。

海洋委員會海巡署表示，去（114）年10月7日晚間10時許，接獲中華電信通報，臺馬第二海纜（TDM2）發生受損故障，海巡署隨即展開調查，並於翌（8）日凌晨1時許登檢中國籍「閩O漁60138」號漁船，將吳姓船長帶回偵辦。

全案移送後，福建連江地方法院於去年114年12月4日判處吳姓船長有期徒刑3個月確定，可易科罰金。今（8）日上午，陸委會核准其出境事宜後，海巡署會同移民署，於上午9時40分自南竿福澳港，依小三通模式將吳強制出境，送往中國福州黃岐港。

海巡署說明，法院審酌相關事證後，認定吳姓船長於捕撈作業時，疏未注意電子海圖標示之海纜位置，屬過失行為，並考量其坦承犯行、與被害方達成和解並支付賠償金，依法量處徒刑3個月。

海巡署也對比指出，去年2月「宏泰58」貨輪破壞臺澎3號海纜案，經調查認定為故意行為，船長遭重判3年徒刑定讞，顯示我國司法獨立，量刑標準明確。海巡署強調，海底電纜屬國家關鍵基礎設施，未來將持續強化巡防與監控，全力守護海纜安全。