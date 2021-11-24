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社會 社會焦點 保障人權

詐騙集團車手取款遇警盤查　同夥這一則簡訊害他露餡被逮

記者高堂堯／南投報導

李姓男子疑擔任詐騙集團車手，23日前往金融機構提領贓款，卻不知道使用帳戶日前已因受害人報案而遭凍結，警方獲報到場詢問為何其帳戶遭凍結，李男一概推稱「不知道」或「借帳戶給友人收貨款」，未料卻被查獲手機中留有「要分給你多少」等友人訊息，當場被識破車手身分而以詐欺現行犯被逮捕。

▲詐騙車手帳戶被凍結竟還去銀行領錢，遭埔里警方當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙車手帳戶被凍結竟還去銀行領錢，遭埔里警方當場逮捕（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局指出，昨日接獲台灣銀行通報，有可疑男子臨櫃欲提領鉅款，該帳戶卻已遭凍結列為警示帳戶，立刻派員到場盤查；行員向警方表示，該名李姓男子持已遭凍結帳戶的提款卡，欲臨櫃提款4萬元，因此先拖延時間，並通報本分局處理。

▲詐騙車手帳戶被凍結竟還去銀行領錢，遭埔里警方當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙車手帳戶被凍結竟還去銀行領錢，遭埔里警方當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，李男提領之帳戶於11月4日即因有被害人報案遭詐欺，已被銀行列為警示帳戶予以凍結，依據該帳戶明細可看出報案當日有3筆異常金額入帳，共計120餘萬元，且李男於同時間馬上臨櫃提領92萬元、14萬8000元，隔天再以自動櫃員機分次提領7筆2萬元，共計得手120多萬元。

警方指出，李男當下神情慌張、眼神閃爍，先稱「這個帳戶是我自己開的，也都是我本人在領，被凍結我也覺得很奇怪、想不通。」但針對帳戶金流問題始終閃躲迴避，或者推稱是朋友要賣東西卻沒有帳戶，才借用他的帳戶去收款，說詞反覆可疑。

警方進一步追查，終於發現李男所謂的友人，不僅開車載著他一起前往取款，更在通訊軟體的對話紀錄提到「這錢很好賺」、「要分給你多少」等拆帳證據，李男詐欺車手身分才露出馬腳，遭當場逮捕，訊後移送法辦。
 

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