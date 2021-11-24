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社會 社會焦點 保障人權

一聲「姑姑」她落入詐騙陷阱　即時攔阻保住20萬養老金

▲徐姓婦人聽信假「姪子」到郵局滙款。（圖／中壢警分局提供）

▲徐姓婦人聽信假「姪子」到郵局滙款。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市72歲徐姓婦人23日疑似遭詐騙，正一邊講電話一邊匯款，警方接獲後到場了解，老婦表示接到叫她「姑姑」男子來電要借20萬元，並要老婦不要將電話掛斷，聽從他的指示將錢匯到指定的戶頭內，經員警說明為詐騙老梗，協同打電話向真正姪子求證後戳破詐騙，保住老婦的養老金。

▲員警獲報後前往勸阻。（圖／中壢警分局提供）

▲員警獲報後前往勸阻。（圖／中壢警分局提供）

徐婦表示，一早接到詐騙集團來電叫了老婦一聲「姑姑」，因詐騙集團的聲音與許久不見的姪子聲音極其相似，老婦誤以為對方是許久不見的姪子，詐騙集團就以假姪子的身分向老婦誆騙稱需要借錢，請老婦前往郵局匯款，所幸郵局行員發現老婦邊講電話邊匯款的情況有異，即刻通知警方到場趕緊攔阻，老婦聽完中壢分局自強派出所員警陳炳勳的說明，並向真的姪子求證才恍然大悟遭到詐騙，慶幸自己能遇到熱心的行員及員警幫她阻詐。

▲並舉例說明為詐騙老梗，再協同向真姪子求證後才佑遭詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲並舉例說明為詐騙老梗，再協同向真姪子求證後才佑遭詐騙。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長陳百祿表示，假冒名義「猜猜我是誰」此類詐騙手法雖然常見，但仍有民眾因為顧及感情、友情、親情關係，一時不察陷入詐騙集團圈套，提醒民眾如果接到陌生訊息或來電要求借錢或幫忙匯款，可先掛斷電話並再打電話或透過其他親友向本人査證，或向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理，避免遭到詐騙。

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