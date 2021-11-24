慨捐百萬！滙豐銀行助花東弱勢長者抗疫　化身志工下鄉關懷弱勢

▲▼台灣滙豐商業銀行捐贈100萬元給門諾基金會助花東弱勢抗疫。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從去年開始台灣受到新型冠狀病毒的衝擊，疫情對位在花東偏鄉的弱勢長者影響更是劇烈，台灣滙豐商業銀行看見東部長者們的需要，今年繼續與門諾基金會攜手合作，延續去年的「滙聚愛心，防疫包護偏鄉弱勢」計畫，今年再次捐助100萬元，結合去年的餘款運用在300份防疫物資包、社區服務車及居家訪視車的採購之中，讓照顧服務可以更加貼近長輩們。

多年投入公益關懷花東長者的滙豐商業銀行，深切理解在東部要真正將服務帶到偏鄉的弱勢長者身邊，首先必須克服地理狹長的交通限制。在今年與門諾基金會的合作之中，滙豐銀行除了添購300份防疫物資包之外，更贊助花蓮、台東服務車輛的採購，讓長期照顧的各項服務可以更加深入偏鄉社區之中，將服務帶到長輩的身邊。

▲門諾基金會回贈感謝狀。

捐贈儀式於11/19日當天在門諾基金會玉里區域中心所舉行，滙豐商業銀行企劃永續發展部副總裁黃靖涵率領多位同仁，特地遠從台北而來參加率領捐贈，並由門諾基金會邱燕銀執行長頒發感謝狀。

令人感動的是，捐贈儀式一結束，滙豐當日出席的同仁們立即化身為「志工團」，馬不停蹄展開一整天的志工行程。當天滙豐志工團上午參與富里鄉的行動自助餐車送餐服務，下午則是發送物資暨社區關懷訪視。一行人隨著行動自助餐車、家訪車奔馳在蜿蜒的道路之中，深入偏鄉的村落小巷，打好熱騰騰又豐盛的飯菜，以及帶著實用的防疫物資包，親自一戶戶的送到長輩們的雙手之中。

▲▼滙豐同仁化身志工隨同送餐車下鄉送餐並送上關懷問候。

其實滙豐的同仁不只是送上餐食，更是以行動讓長輩感受到關心，像是其中一位富里鄉竹田村周阿嬤，因高齡而雙腳行動不便、獨自一人居住因而使用送餐服務，滙豐同仁志工也於送餐時關懷阿嬤的身體健康狀況，叮囑她要注意天氣變化多保重身體，周阿嬤也很高興與滙豐的同仁話家常。

滙豐銀行志工團上午結束送餐行程後，中午也來到門諾基金會位於富里鄉的東竹失智據點，陪同長輩們一同共餐。當天高齡90歲的徐阿公看到有「新朋友」來陪伴相當開心；由於滙豐志工團當中的James曾當過兵因而有共同話題，徐阿公滔滔不絕分享自己年輕時的軍旅生涯與故事，要道別時徐阿公也相當不捨，熱情的邀約大家下次可以去他家玩。下午的行程則是社區關懷行程，滙豐銀行的志工們第一位探訪的是長期臥病在床、行動不便的黃阿公，黃阿公一看到滙豐銀行志工們拿著滿滿的物資包進入屋內就落下眼淚，也相當激動的不斷道謝表達他的感動。

滙豐銀行企劃永續發展部黃靖涵副總裁也在活動中表示，她自己其實從小也是由阿嬤帶大的，因此很高興今年能夠繼續與門諾基金會合作，並透過擔任志工的機會進入社區，親身接觸到長輩們。黃靖涵副總裁分享，在服務過程中發現長輩們因為志工的到來與陪伴相當開心，也讓她在服務中都有很多被打動的時刻，著實感動。

雖然台灣疫情逐漸趨緩，但不管是防疫還是照顧服務，都必須穩定的持續下去。感謝滙豐商業銀行對花東偏鄉長者的關心，在今年延續多年來的愛心與關懷，繼續與門諾基金會攜手合作，伸出援手化為最實際的幫助，讓東部的長輩們能夠放心、安心的在地安老！

