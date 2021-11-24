玉山國家公園山屋26日恢復原住宿量　排雲山莊每天上限116人

▲玉山山屋自26日起全面恢復原住宿量。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情警戒維持第二級，內政部營建署23日宣布自11月26日起，山屋恢復原有住宿量；玉山國家公園管理處表示，排雲山莊每日人數上限將恢復為116人，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，在配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，除循序漸進調整國家公園遊憩人流管制措施，也籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。

在山屋每日人數上限部分，除指標性的排雲山莊，瓦拉米山屋亦恢復為24人居次，大水窟山屋、馬博山屋、大分山屋等9處山屋恢復為20人，抱崖山屋16人、圓峰山屋15人，樂樂山屋和白洋金礦山屋皆為12人。

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▲▼玉山國家公園山屋將於11月26日起開放至原承載量，在戶外空曠處活動也可取下口罩。（圖／翻攝「玉山國家公園」官方粉團）

雖然園區內生態保護區的步道、營地、山屋都已恢復開放，但玉管處仍特別呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的結冰濕滑狀況，也請備妥裝備與知能，牢記無痕山林準則、緊急狀況應變、天候環境等資訊，並做好風險評估，以確保自身安全。

玉管處提醒，從事登山健行仍應強化自我防護與環境清潔消毒：入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽等症狀，應取消行程；戶外得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如有人潮聚集或與他人共同活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩，並記得注重衛生勤洗手，保持運動習慣與正常的作息規律，共同落實安全防疫。

玉山國家公園即時天氣資訊可參考以下網址：

https://www.cwb.gov.tw/V8/C/L/NatPark/NatPark.html?PID=E014。



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