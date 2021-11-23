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印尼病例直直掉原因曝！專家：80%人恐染Delta　全國達成群體免疫

▲▼Citra Indriani。（圖／翻攝自UGM官網）

▲印尼流行病學家英德里亞尼推測，印尼有80%人可能早已感染Delta。（圖／翻攝自UGM官網）

記者葉睿涵／綜合報導

Delta新冠變種病毒讓各國聞風喪膽，卻未在印尼掀起風波，引起專家們的好奇。印尼加查馬達大學（UGM）流行病學家英德里亞尼（Citra Indriani）推測，印尼的8成人口可能早已感染Delta，讓全國的2億人自然產生特殊抗體，從而達成群體免疫，才讓印尼最近的新增病例急劇下降。

綜合當地媒體報導，英德里亞尼指出，由於新冠超過50%的病例都沒有明顯症狀，因此也許印尼早已有80%人口在不自知的情況下感染了Delta，進而讓全國達成群體免疫，才讓印尼最近的疫情大幅趨緩。

不過英德里亞尼強調，形成對Delta的群體免疫並不代表印尼不會再出現第3波的可怕疫情，因為在達成群體免疫的同時，大部分人會自然產生對抗Delta的特殊抗體，但這些抗體不一定能抵抗未來的變種病毒，因此「目前的自然免疫力可能不可靠」，國人還是不可掉以輕心。

▲▼印尼,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼目前的每日新增病例已從7月的4、5萬驟降至400宗。（圖／達志影像／美聯社）

除了感染後形成自然免疫力外，英德里亞尼指出，政府加速推動疫苗接種計劃，讓全國8800萬人完整接種了2劑疫苗也是成功抗疫的因素之一。印尼目前的每日新增病例已從7月的4、5萬驟降至400宗，但英德里亞尼還是呼籲人們要盡快接種疫苗，並遵守政府在聖誕和新年期間實施的限制人口流動政策。

英德里亞尼表示，「人口流動導致疫情升溫是不可避免的，你只要回顧我們在開齋節前後的疫情就能清楚知道這點，而且即使人們在接種疫苗後仍有可能會染上瘟疫，但疫苗在預防嚴重疾病方面發揮著重要作用，因此接種非常重要，即使未來爆發第3波疫情，我們的衛生系統也無需再每天面對數以千計的重症病例」。

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