富豪執意娶小20歲嫩妻　砸錢幫整形！遭她與小王「假搶劫真謀殺」

▲印尼25歲人妻海露（Virgita Legina Hellu）和小王聯手設局謀殺親夫，案發當時還痛哭失聲，最後卻被揭穿「都是在演戲」。（圖／翻攝indozone.id）



記者吳美依／綜合外電報導

印尼巴布亞省（Papua）發生一起「假搶劫真謀殺」案件，45歲富豪納斯陸丁（Nasruddin）遭嫩妻及情夫密謀奪命，家屬透露，他當初執意娶進比自己年輕20歲的海露（Virgita Legina Hellu），並且疼愛有加，甚至砸錢供太太整形，未料最後卻遭摯愛背叛與殺害。

綜合外媒報導，死者姪子透露，45歲的納斯陸丁從事黃金買賣交易而致富，卻愛上了家境清寒、無家可歸的海露，不顧20歲年齡差距，執意娶回嬌妻。他非常疼愛太太，花錢毫不手軟，不僅供妻子讀書、吃好料、開名車，還砸大錢讓老婆整形。

儘管納斯陸丁知道，海露婚後多次出軌，但由於太愛妻子，所以總說「她還年輕不懂事」，選擇原諒，未料最後竟遭愛妻與小王聯手設局謀害。

▲海露（左）與情夫梅爾班（右）聯手設局，謀殺納斯陸丁。（圖／翻攝indozone.id、YouTube頻道Poldo Napitupulu）



納斯陸丁當時身中20多刀，當場斷氣，而海露目睹後，嚇得崩潰奔逃，向路人求助，還大聲哭吼「我的丈夫啊！」，悲情畫面被目擊者拍攝並上傳至網路，引發各界同情。

海露起初供稱，丈夫遭4名搶匪攻擊，經警方調查卻發現，她今年初與年輕的阿富汗籍移工梅爾班（Mahdi Mehrban）發生婚外情，還拿老公的錢，供小王任意花用。2人自從今年2月起開始謀劃，並於6月28日深夜殺害納斯陸丁。

海露24日出庭，坦承共謀殺害親夫，將面臨最高20年有期徒刑，而痛下殺手的梅爾班最重可能被判無期徒刑或死刑。

富商遇死劫！小20歲嫩妻崩潰痛哭 遭警識破「全是演戲」

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