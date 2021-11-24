打造安全大台南　消防局與工務局共同稽查老舊公寓大廈

▲台南市消防局除預防性消防安全檢查，並積極將老舊複合用途建築物內的住宅及獨居老人住宅，列為近期優先協助裝設住宅用火災警報器，增加火災發生初期居民應變時間，維護市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市鹽埕區「城中城大樓」發生大火導致多人死亡，凸顯出老舊複合式大樓建築安全及消防安全管理等重要性，台南市消防局清查列管中的複合用途建築物共計50家，其中有不合格場所20家，消防局已對不合格之大樓管理權人開立限期改善通知單，並持續追蹤直至改善為止。

另市府消防局結合工務局針對台南市「欠缺管理機制之老舊公寓大廈」辦理專案清查，將1995年公寓大廈管理條例施行前領得執照7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用及消防局勘檢有疑義等幾項高風險因子之大樓為優先查處對象，如查有違反消防法第6條、第11條及第13條者，依各消防機關得依各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項規定進行裁罰，加強市府橫向聯繫工作共同呼籲民眾應積極注意建物使用及公共安全。





消防局除有預防性消防安全檢查措施，並積極將老舊複合用途建築物內的住宅及獨居老人住宅，列為近期優先協助裝設住宅用火災警報器，增加火災發生初期居民應變時間，並且對該類場所加強辦理老舊複合用途建築物救災演練，做好萬全準備，與市府相關局處一同打造安全大台南，維護市民安全。