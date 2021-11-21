　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師　法院裁定羈押

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲狼師將手機深入縫隙，偷拍女學生、女老師上廁所。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市某國小曾姓教師，涉嫌於民國110年11月間，數度在國小的廁所內，持具有攝錄功能之手機，利用女教職員或女學童如廁之際，自相鄰廁所之下方空隙處，竊錄女教職員與學童如廁之非公開活動及身體隱私部位之影像、畫面，涉嫌妨害祕密及違反兒童及少年性剝削防制條例等案。新北地方法院於20日深夜11時許裁定曾姓教師羈押禁見。

曾嫌以手機竊錄女教職員或女學童身體隱私部位，並將所得的影像、畫面存入家中電腦，供己觀賞。新北地檢署婦幼組鄭淑壬主任檢察官、陳冠穎檢察官指揮新北市政府警察局永和分局、新北市政府警察局婦幼隊，於19日搜索曾姓教師住所及國小工作地點，查扣相關手機、電腦、電磁紀錄等物證，並通知被告及證人到案說明。目前承辦檢察官正積極清查、比對相關物證，釐清被害人數。

檢察官於訊問完畢後，認被告涉嫌兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第315條之1第2款成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌、及違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項違反兒童意願使其被拍攝猥褻電子訊號等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據或勾串證人之虞，且所犯違反兒童及少年性剝削防制條例部分，為死刑、無期徒刑或最輕本刑 5 年以上有期徒刑之罪，而向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

初稿：11/20 22:22

更新：11/21 02:33

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
富二代家產破億　寄生女友吃軟飯不工作！她「沒幫繳電話費」被甩
同房友熟睡　他突拿「原子筆狠戳眼」瞎掉！這動機讓法官怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分手後還「勾勾纏」！三重男怒揍前女友新歡　反遭刺青男揮刀劃傷

新北狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師　法院裁定羈押

快訊／雲林深夜大火延燒3間房！屋內找到一具女焦屍

投資期貨遇「負油價大屠殺」慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

快訊／雲林虎尾民宅大火！　「延燒隔壁3屋」全面燒毀

中壢借錢哥稱錢包掉、老母死了　不還錢會被「FB肉搜」…也不怕

同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

酒駕轎車衝上淡水輕軌　卡在分隔石動彈不得…拖吊車即刻救援

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

快訊／鄧佳華堅決離職　2大理由曝光！連千毅下令封殺：求償2千萬

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

YouTuber見女友父親慘遭潑水...　他聽月入百萬態度大轉變：合格！

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

分手後還「勾勾纏」！三重男怒揍前女友新歡　反遭刺青男揮刀劃傷

新北狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師　法院裁定羈押

快訊／雲林深夜大火延燒3間房！屋內找到一具女焦屍

投資期貨遇「負油價大屠殺」慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

快訊／雲林虎尾民宅大火！　「延燒隔壁3屋」全面燒毀

中壢借錢哥稱錢包掉、老母死了　不還錢會被「FB肉搜」…也不怕

同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

酒駕轎車衝上淡水輕軌　卡在分隔石動彈不得…拖吊車即刻救援

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

快訊／鄧佳華堅決離職　2大理由曝光！連千毅下令封殺：求償2千萬

分手後還「勾勾纏」！三重男怒揍前女友新歡　反遭刺青男揮刀劃傷

胡錫進曝「彭帥北京餐敘」影片　國際奧會運動員委員會：非常擔心

新北狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師　法院裁定羈押

美國防部發包3大軍火巨頭　開發「極音速武器攔截器」

當老師卻堅持出道　《紅人榜》女歌手全為「失智媽媽」：怕她忘記我

歐洲疫情煞不住　斯洛伐克新增確診創新高

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

國際女網硬起來「挺彭帥」嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

王美花：核四若重啟　時間金錢成本大「不如蓋新的電廠」

長頸鹿3姐妹屋簷躲雨「頭和脖子還在外面」　呆萌畫面曝光

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

社會熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

快訊／虎尾民宅大火　一對兄妹失聯

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

宜蘭男罵女店員：裝白爛　被法院判刑

C300哥酒駕　被無照BMW撞飛腦出血

男原子筆戳害失明　這動機讓法官怒了

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

即／高雄男沒熄火又打R檔　下車遭拖行慘壓輪下　　　

投資期貨遇負油價慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

百桂食品Google負評回血4.1星　網友怒攻臉書

新北狼師偷拍女性師生　法院裁定羈押

更多熱門

相關新聞

新北最便捷漁人碼頭　打造特色漁業文化

新北最便捷漁人碼頭　打造特色漁業文化

新北淡水區為北海岸起點緊鄰都會區，自淡水輕軌啟用，重點大港「淡水漁人碼頭」交通更為便捷，座落淡水河口，匯集都會區、河口區、沿近海不同的漁業產業，今（20日）淡水區漁會為行銷冬季漁獲及現正盛產的萬里蟹，舉辦各式各樣的漁業文化體驗及魚鮮拍賣。

金山警建築北海岸防詐騙　分局長親赴金融機構宣導

金山警建築北海岸防詐騙　分局長親赴金融機構宣導

被誤以為要「飆車」　警上前察看驚見駕駛累倒車內

被誤以為要「飆車」　警上前察看驚見駕駛累倒車內

變態「老不修」噁校長！潛女廁偷拍老師尿尿

變態「老不修」噁校長！潛女廁偷拍老師尿尿

新北市圖「在地知識學」　體驗旅讀黑金歲月

新北市圖「在地知識學」　體驗旅讀黑金歲月

關鍵字：

新北狼師偷拍

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

快訊／虎尾民宅大火　一對兄妹失聯

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

宜蘭男罵女店員：裝白爛　被法院判刑

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面