八大停業半年解封　南警擴大臨檢查獲違反防疫規定

▲台南市警三、六分局連二日針對特種行業執行擴大臨檢，市警局長方仰寧親自主持勤教，並慰勉員警辛勞加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應有陪侍服務的八大行業有條件復業，市警三、六分局除持續配合市府執行各項相關防疫措施，對相關休閒娛樂場所大陣仗實施稽查臨檢，除防制民眾酒後聚集鬧事，也一併稽查業者是否遵守中央流行疫情指揮中心11月16日公告之最新降級防疫指引。

三分局長朱信憲於18、19日連續2日親率警力，針對轄內電子遊藝場、視聽歌唱、網咖等出入複雜處所，尤以易有陪侍服務行業，審慎規劃勤務臨檢，查察業者及顧客有無依中央流行疫情指揮中心復業之相關指引規定辦理，另從業人員須至少接種1劑疫苗滿14天，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天之證明。

警方分別在安南區「大卡司電競館」、「新媚儷音樂會館」及「金池塘電子遊藝場」等處所執行擴大臨檢；2日勤務共使用警力57名、規劃執行臨檢11處、路檢1處。查獲績效：（ㄧ）違反傳染病防治法4件4人（未依規定實聯制）。（二）違反菸害防制法4件4人。（三）酒駕拒測1件1人。

三分局長朱信憲表示：雖然疫情趨緩，相關防疫管制措施逐步放寬，但治安維護不會鬆懈，警方將持續針對轄內八大行業及易肇事路段，加強臨檢查察作為，以防制各類不法犯罪及交通事故發生。

另，市警六分局18、19連續2日深夜，針對有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，大陣仗實施稽查臨檢，除防制民眾酒後聚集鬧事，也一併稽查業者是否遵守中央流行疫情指揮中心11月16日公告之最新降級防疫指引，如：應出示台南市政府經發局核准復業公文、需實聯制、量體溫、除飲食外需全程戴口罩等相關規定。

台南市警局長方仰寧19日夜間也親臨市警六分局主持勤前教育，慰勉執勤員警辛勞、鼓舞士氣、指導工作方法，方仰寧局長指出，員警大陣仗執法，除了展現警方維護治安決心、遏止犯罪，藉由集結優勢警力壓制街頭暴力，並在防疫工作上，盡心盡力協同公部門，維護國民健康。

六分局長陳錦文連2日親自率隊臨檢轄內幾家酒店等娛樂場所，稽查場所從業人員，如未完整接種2劑疫苗者，須每週做1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR 檢驗。並要求業者，對於進入場所消費之顧客，應請其出示接種疫苗小黃卡，或提供至少接種1劑疫苗且滿14天證明；2天臨檢共計查獲違反傳染病防治法2件4人、違反菸害防治法5件、公共危險2件2人、涉嫌妨害自由、傷害案1件5人等。

六分局表示，八大業者停業許久，好不容易迎來有條件解封，惜仍發現少數業者及民眾未能遵守防疫指引規定，未落實檢核顧客小黃卡，將依傳染病防治法第36條、第37條規定，開立稽查紀錄表將業者函送衛生局裁罰，警方也呼籲市民，現階段仍然維持二級警戒，請業者或民眾能確實遵守防疫規範指引，切莫讓全民共同努力的成果功虧一簣。