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獨／女童5年前被阿姨友人性侵　國三又被性騷擾14天不敢上學

▲▼智障女5年前被性侵，國三又被男同學性騷擾惡夢又起不敢上學。（圖／民眾提供）

▲▼智障女5年前被性侵，國三又被男同學性騷擾惡夢又起不敢上學。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

2016年10月，彰化一名9歲智障女童（阿琴）被阿姨的男性友人性侵，每次收費200元，事發後，女童恐懼不已，阿姨和涉嫌性侵的吳男已被逮捕，如今女童已在台中市念國三，原本非常開心上學，不料11月10日竟被班上男同學先是從後面掐脖子，接著又強行熊抱， 國三女當場嚇哭，昔日陰影和惡夢重現，至今14天都在家不敢上學，被害人家屬事後雖然接到校方電話，但校方卻只是一再強調會處罰男同學，對於如何避免類似情況再發生，讓家屬深感無奈。

▲▼智障女5年前被性侵，國三又被男同學性騷擾惡夢又起不敢上學。（圖／民眾提供）

當年9歲阿琴的母親和同居人在外工作，所以托付給阿姨照顧，不料患有輕度智障的阿姨見錢眼開，竟然容許陳姓宮廟負責人和吳姓男子性侵害，阿姨還在旁觀看，事後每人收取200元，家人發現異狀後報警，阿姨和吳男已被逮捕，陳姓廟公當時已逃逸無蹤。

▲▼智障女5年前被性侵，國三又被男同學性騷擾惡夢又起不敢上學。（圖／民眾提供）

5年來，阿琴在家長呵護備至的照顧下，已漸漸走出陰影，如今就讀台中市一所國中三年級，每天住校，周五晚才回家，非常開心上學，不料11月10日分組上國語課時，一名國二男同學先是抱了另一個男同學，老師當時有制止，男同學停止後，但是突然間又轉過來熊抱　伸手抱了一個國三女同學，導致那名女同學嚇到，以前曾被性侵害的陰影重現，嚇得大哭。

▲▼智障女5年前被性侵，國三又被男同學性騷擾惡夢又起不敢上學。（圖／民眾提供）

家長雖然第一時間就把阿琴帶回家，但後來每次要載女兒去學校，她都非常恐懼害怕，大哭「不要上課」，家長要求學校給一個交代，但學校只會說如何處罰男同學，做勞動服務並記過，後來電話都不接了，因為他們並不希望學校體罰和記過，而是要給愛的教育，如何透過心理輔導，如何避免未來再發生？

男方家長也打電話向阿琴的父母致歉，坦言不善言辭，對於兒子擁抱的事情，深感抱歉，因為我們習慣家人間的擁抱，所以讓他無法分辨該如何表達友好的行為而造成女生的傷害，真的也很愧疚，爾後會再努力教育。

針對家屬質疑，校方承認確有女學生遭擁抱這回事，未來除了強調女生的自我保護，男生的性平教育觀念之外，日後上課一定會避免讓兩人在同個教室。

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