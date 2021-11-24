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暴力事件頻傳　「中華人權協會」籲請建構社會安全網

▲▼球棒,棍棒,謀殺,家暴。（示意圖／Pixabay）

▲暴力事件頻傳，「中華人權協會」籲請建構社會安全網。（示意圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

暴力事件頻傳，社會失序，國內著名人權團體「中華人權協會」發布聲明，籲請蔡英文總統儘速建構社會安全網。聲明指出，希望蔡英文兌現社會安全網的承諾，另外中央政府官員也應該以身作則、端正社會風氣，並讓人民享有「免於生命威脅、免於生活恐懼的自由」。

以下為聲明全文：

中華人權協會新聞稿

臺灣社會失序 暴力殺戮頻仍
蔡總統的社會安全網在哪裡？

蔡英文總統在民國105年就職演說時，向全民承諾要強化社會安全網，並信誓旦旦表示，這是新政府要承擔的事情，雖然之後又有多起震驚社會的治安案件，但善良的臺灣人民仍寬容地給予蔡政府時間，然而蔡總統在109年連任的就職演說中，又再次承諾並強調，要把社會安全網的漏洞補起來，似乎除了「精神講話」的「空頭支票」外，臺灣治安的狀況就是持續敗壞、雪上加霜；暴力犯罪、殺戮案件不斷發生，諸如：臺南女大學生於放學途中可以被隨意性侵擄殺、超商店員為防疫中心落實戴口罩政策，可以隨意被毆打、殺害、挖眼，中央政府竟然還要民眾放棄維護公益的道德勇氣，噤聲自保，這豈不是縱容壞人橫行江湖，而要好人自求多福？那我們還需要這樣消極無能的政府嗎？恐怕再善良的臺灣人民也到了忍無可忍的地步！

民眾之所以放棄以暴制暴的方式，並非屈從犯罪者，而是信賴政府捍衛人權、除暴安良的職責與義務，如今星火燎原，全臺烽火，各種暴行對善良百姓身家性命的威脅已不亞於新冠肺炎，人民生活在恐懼畏怖中，已經喪失「免於恐懼的自由」！

試問蔡政府還要犧牲多少民眾寶貴的生命丶身體丶財產與家庭幸福？還要臺灣社會付出多少恐懼與擔憂？才能卑微地取得蔡總統所保證丶承諾的「社會安全網」呢？

本會有以下沉痛的呼籲：
一、人民不要只會「精神講話」的政府，更不要「歌功頌德」的大內宣，請總統立即兌現社會安全網的承諾！
二、中央官員無能、尸位素餐就該撤換，民眾生命丶身體丶財產及安全不能等。
三、請中央政府重視被害者的人權，並讓臺灣社會及人民享有「免於生命威脅、免於生活恐懼的自由」。
四、官員要以身作則，要求民眾落實防疫準則，避免群聚、確實戴口罩，自己就要以更高的標準奉行，而非伴酒高歌、聚會取樂，上行下效，何以約束民眾？
五、中央政府應端正社會風氣、強化法紀與品德教育，並讓宗教團體發揮勸善的力量。

當越來越多人無懼公權力與法律責任時，代表臺灣社會正持續向下沉淪，完全執政的政府，就要負起完全的責任－「人在做，天在看」、「總統在做，人民在看」，敬請謙卑的蔡英文政府履行對人民的承諾！

▲▼暴力事件頻傳，「中華人權協會」籲請建構社會安全網。（圖／中華人權協會提供）

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