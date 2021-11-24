打AZ第1劑4天後亡！40歲男頭痛嗜睡一查是腦出血　死因與疫苗有關

▲迪布爾驗屍報告把疫苗誘發的腦出血也列入死因之一。（示意圖／路透社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國40歲男音樂家迪布爾（Matthew Dibble）今年5月8日施打AZ第一劑後，出現頭痛、嗜睡等症狀，沒想到12日就身亡。如今驗屍調查報告出爐，疫苗誘發的腦出血是死因之一。

每日郵報報導，迪布爾今年5月8日在倫敦施打第一劑AZ疫苗，打完沒多久就出現頭痛等症狀，隨後返回原接種醫院就診。然而當時他的血小板數量在正常範圍內，CT結果並無異常，最終院方建議返家，若病情惡化再來醫院。

只不過，相隔2天後，迪布爾被發現疑似嗜睡（drowsy），整個人狀態不太對，他的母親叫來救護車緊急把他送醫，依據檢查結果，他的血小板數量明顯低下，且有腦靜脈竇栓塞造成的右側出血。儘管他緊急接受顱骨切除術等來減輕大腦壓力，但腦部仍持續腫脹，最終於5月12日在醫院去世。

迪布爾的驗屍報告指出，死亡主因是顱內壓過高的併發症「腦疝」（brain stem herniation），而腦靜脈竇血栓以及疫苗誘發的腦出血也被列在驗屍報告中。助理驗屍官莫里斯（Julian Morris）證實，接下來將進行非自然死亡的全面調查。

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