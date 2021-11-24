停車場驚見「新手」霸氣外漏！奇葩技術網看傻：說真話的人不多了

▲有網友在停車場看到一輛掛著「新手」字卡的車輛隨意停在停車格間，不禁發文開酸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

網搜小組／閔文昱報導

停車是不少新手駕駛在路上最大的挑戰，特別是旁邊還有其它停放的車子時會更讓人緊張，就怕一不小心擦撞到！不過有網友近日就在臉書分享一起另類案例，只見一台貼著「新手」字卡的黑色轎車完全不顧車身嚴重超出線外，還讓一旁的銀色轎車也跟著無法停進車格內，讓他不禁看傻了眼。文章一曝光，馬上引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片顯示，某處開放式的停車場內，一輛車尾貼著「新手」字卡的黑色轎車隨意的停放在一格寬大的停車格，且右側還直接超出黃線，佔據旁邊車格的部分空間，讓一旁的銀色車輛停車時，只能跟著靠又移，奇葩的停車技術也讓原PO吐槽，「這年代肯說真話的人越來越少了。」

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文章曝光後，許多網友紛紛留言，「新手不敢亂停，這是三寶吧？」、「說真話然後為所欲為，那跟『我這個人講話就是比較直』有甚麼不同」、「這技術，只用一隻雞腿應該拿不到駕照」、「他那張已經貼5年了你也不知道」、「不知道直接貼三寶上路，會不會大家都離的遠遠的」、「發他駕照的人給我出來，我保證不打死他」。

另外，也有網友認為，「新手不是亂停的藉口，任何人當老手前都是新手」、「新手不是智障，別汙名新手兩字」、「跟新手沒關係，應該是視力有問題」、「新手可以多停幾次，這是瞎了嗎？」、「這跟新手有什麼關係，多停幾次停到好為止才對」、「新手更應該謙卑的多移幾次停好！新手不是停不好的藉口」、「新手就能亂停車嗎」。

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