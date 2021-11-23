50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相　前店員認證：超爽的

▲手搖飲龍頭50嵐擁有大票鐵粉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲群雄爭霸，儘管黑馬不斷崛起，老字號「50嵐」始終穩守前三名寶座。一名女網友今天首次買他們家的布丁奶茶嘗鮮，意外發現「驚人真相」，求解文也掀起熱烈回響。

女網友在「爆廢公社公開版」發文直呼，「請問大家，平時買的布丁奶茶裡面有幾顆布丁？第一次買50嵐的布丁奶茶，一杯50元（嘉義），結果裡面竟然放2顆布丁，本來不應該只放1顆嗎？是店員搞錯還是我記錯了。」

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對此，不少常客表示，50嵐的大杯布丁奶茶的確是放2顆布丁，「中杯1顆，大杯2顆，加珍珠、波霸、燕麥不加價（適量）」、「是2個啊...沒錯」、「大杯確實2顆」、「50嵐都放2個，所以超愛喝50嵐布丁系列」、「我想喝布丁一定去50嵐買，綠茶拿鐵大杯+布丁，每次都是兩顆XD」。

▲大杯布丁奶茶會放2顆布丁。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

超佛真相也讓許多人驚呆，忍不住心動想買，「哇...突然想喝50嵐布丁奶茶了」、「一般飲料店都1個而已耶」、「超爽欸」、「原來是這樣，看來點大杯比較划算」；另外，文章也釣出前店員留言認證。

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