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無罩男逛小北百貨被提醒！狠嗆店員還約「外面輸贏」　檢方不起訴

▲▼小北百貨。（圖／翻攝自Google Maps）

▲一名男子不滿小北百貨店員提醒戴口罩，竟狠嗆三字經還約「到外面輸贏」。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

最近治安事件頻傳，台灣發生數起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等暴力事件，引發關注。台南一間小北百貨的楊姓店員近日提醒沈姓顧客配戴口罩，卻遭對方用三字經辱罵，甚至還囂張嗆聲「到外面輸贏」，讓他憤而提告恐嚇、妨害名譽罪嫌，不過台南地檢偵查終結，妨害名譽部分聲請簡易判決，恐嚇則因證據不足不起訴。

對於檢方認定，楊男感到十分不滿，他表示，自己只是好心提醒民眾戴口罩，反遭言語辱罵，而他選擇跳出來對抗惡勢力，卻收到不起訴處分書，令他相當難以接受，質疑先前發生屏東超商店員遭挖眼案，之後又有桃園超商店員勸戴口罩遭刺死，如今這類恐嚇卻是不起訴處分，直言難道人命如此不值錢嗎。

▲台南地檢署檢察官指揮歸仁分局人員，搜索李員住居所，並傳喚李員及相關證人到案，檢察官訊後認為李員涉有重嫌，諭令20萬元交保。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署偵查終結，妨害名譽部分聲請簡易判決，恐嚇則因證據不足不起訴。（圖／記者林悅攝）

楊男指出，事後他到永康警分局派出所報案，並提供監視器錄影帶給檢方，而沈男也坦承向他罵三字經，然而檢察官仍以證據不足不起訴，讓他不禁質疑，這根本是鼓勵那些不守法的人為所欲為，而法律也無法保障民眾。

台南地檢署強調，雙方各說各話，沈男雖有挑釁語氣，但他也指出戴好口罩後，還是遭到楊男刁難，因此才要求不開心可以到外面講，且未以任何加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇楊男，因此認定不構成恐嚇罪。至於妨害名譽部分，則聲請簡易判決處刑。

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