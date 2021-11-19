男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

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男自稱小北百貨股東…爆他賣假包欠400萬　連千毅：這1年沒賣過LV

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局接獲線報，有1名男子自稱「 小北百貨」高層股東，佯稱找被害人投資可以分紅獲利，甚至還聲稱，自己是連千毅的供貨商，連千毅賣的都是假貨，對此連千毅也出面反駁「根本不認識他」。

警方在17日接獲線報，有1名60歲的鍾姓男子涉嫌自稱是「小北百貨」高層股東，誆騙3被害人80萬，警方在18日晚上在萬華1家火鍋店，逮捕正在誆騙35歲陳姓男子的鍾姓嫌犯。

▲▼男子自稱小北百貨股東騙3人，爆出賣假貨給連千毅，被欠4百萬，連千毅表示「出示證據」。（圖／翻攝畫面）

▲男子自稱小北百貨股東騙3人，爆出賣假貨給連千毅，被欠4百萬，連千毅表示「出示證據」。（圖／翻攝畫面）

最後鍾姓嫌犯被警方依照詐欺罪嫌送辦，據了解，鍾姓嫌犯還透露，連千毅賣的都是假貨，甚至這些假貨都是由鍾嫌提供給連販售，最後還驚爆，連千毅積欠貸款4百多萬都沒還。

對此，連千毅也自錄1段影片，影片中透露，根本不認識鍾姓男子，完全不認識所以根本沒有合作，連見面都沒有見面，認為鍾姓男子利用自己的名氣去招攬客人。

另外，鍾姓男子自稱出了150個LV包包，但連則回應，你看我這1年來沒有賣過LV的東西，每天直播都是賣鑽戒還有黃金以及其他飾品，應該算是借用名氣招攬客人。

連則表示，不可能與這名鍾姓男子有合作，因為全省在出貨給客人，最近在半年都沒有採購LV包包，對於鍾姓男子指出「連欠4百萬貸款」，連千毅也表示「請出示證據」。

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