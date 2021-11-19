誆小北百貨「高層股東」釋出股份　宣稱「可分紅」詐3人80萬

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局接獲線報，有1名男子自稱「 小北百貨」高層股東，佯稱找被害人投資可以分紅獲利，有2名被害人報警處理，警方調查在18日鎖定嫌犯正在與另名被害人面交，當場將人逮捕到案。

警方調查，60歲的鍾姓男子，在外宣稱自己是「小北百貨」高層股東，向被害人表示「小北百貨」開放股份給民眾入股投資，最後還可以分紅獲利，導致有2名被害人投資，鍾卻直接失聯落跑。

▲鍾姓男子假裝小北百貨高層，誆騙3名被害人投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安分局接獲報案，在18日鎖定鍾姓男子行蹤，最後在萬華1家火鍋店內發現鍾姓男子，發現鍾男正在與1名35歲的陳姓男子聊天，且2人聊得相當興奮，懷疑鍾姓男子以同樣方式在騙陳男。

警方見到時機成熟，發現陳男交付1包紙袋給鍾姓男子，立刻上前進行盤查，發現紙袋內裝有20萬現金，陳男表示是要投資「小北百貨」的資金，當場逮捕鍾姓男子，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

警方指出，目前約有3名被害人受騙，短短幾個月內就騙了70、80萬元，也呼籲民眾應注意，不肖份子誆稱民眾投資，最後讓被害人血本無歸，所以投資前應盡量了解投資狀況。

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