屏東挖眼男今出院！遭移送喊：尿急…狠瞪鏡頭還「跩比中指」

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣高樹鄉9月間發生一起恐怖挖眼案！一名楊姓男子因不滿超商潘姓女店員提醒他戴口罩，竟將對方壓在地上猛揍，甚至徒手挖眼。楊男被逮後，遭送入醫院進行強制治療，4日辦理出院，檢方也將向屏東地院聲請預防性羈押。楊男出院時，先是喊尿急，接著見到現場有媒體守候，竟狠瞪鏡頭、比中指，囂張的態度令人傻眼。

▲▼楊男被移送上車時，不僅瞪人，還對鏡頭比中指。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，楊男9月26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，不料，他面對29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖潘女眼睛，還朝著潘女頭臉一陣狂毆，當場打斷潘女的鼻樑，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，傷勢相當嚴重。

警方獲報到場處理，發現潘女幾近昏迷，隨即持警棍壓制楊男，但楊男仍不肯罷手，直至警方強勢壓制，他才受不了疼痛放手，被上銬後強制送往精神科醫院強制治療，4日辦理出院手續。

檢方表示，將向屏東地方法院聲請預防性羈押，檢警下午將人從醫院移送屏東地檢署時，楊男一走到門口，便稱自己想尿尿，後來見現場媒體，竟瞪大雙眼露出凶狠眼神，接著對鏡頭比出中指，態度十分囂張。