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紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

▲▼立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

41歲蔣姓紙雕師因不滿被勸導戴口罩，將29歲蔡姓超商店員刺死，引發社會關注，不少人也質疑社會安全網有漏洞。對此，衛福部部長陳時中今在立法院被問及此事表示，行兇人曾有精神科就診紀錄，但不是精神疾病，可能是失眠等問題，但不是列管病人。

蔣男21日清晨5時許前往桃園龜山區一間超商買東西，因為不滿被蔡姓店員提醒沒戴口罩，竟然「三進三出」超商，並持刀將店員刺死。事後他聲稱罹患精神疾病，長期看診、服用藥物，對於事發當下的記憶很片段，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，引發眾怒。

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陳時中也回應，目前針對勸戴口罩的基本態度就是一般民眾不需要這樣做，還是由警察來執行相關業務，如果提醒有問題，那可以做相關通報。而談到該個案疑似有精神疾患，陳時中也坦言，目前了解到該個案有就醫紀錄，但不是列管病人。

另外，衛福部也在111年度針對強化社會安全網也編列預算，預計持續增加關訪員，盼能在2025年增加到千人，但近期社會事件凸顯社安網嚴重漏洞，引發外界不滿，立法院衛環委員會朝野立委紛紛提案凍結預算。

立法院衛環會今進行111年度衛福部預算審查，其中在心理及口腔健康業務強化社會安全網第二期計畫，衛福部編列12億2757萬5千元，國民黨立委蔣萬安、民進黨立委莊競程、吳玉琴和民眾黨立委賴香伶等人都提案凍結。

蔣萬安表示，經過之前屏東潘姓女店員被挖眼事件，這次是超商刺死案件，但現在卻是總公司通知大夜班店員，為了自保，不要做任何勸導，「到底什麼時候政府機關要正視這些問題，什麼時候才重要重視社會安全網？」這些現象呈現出社會安全網的漏洞，還有關訪員不足等問題，現在僅有約180人。

對此，衛福部心口司司長諶立中表示，目前在精神疾患方面的關訪員直到去年底只有99人，今年有再加開80位名額，希望在2025年可以補到1050人，若再加上自殺關懷訪視員，希望能增到1288人，盼未來透過關訪員的協助，能及早阻止憾事發生。

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