台美將共同應對經濟脅迫　蔡英文：雙方合作不能也不會停下來

▲第二屆「EPPD」會議。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）23日在台北及華府兩地以線上方式舉行。總統蔡英文表示，台灣和美國的經濟合作是重中之重，我國於會上和美方代表針對四項議題交換意見，並取得進一步的成果，「台灣和美國的經濟合作，不能停也不會停下來。」

蔡英文指出，雖然公投很重要，國內各項政策進展也很重要，大家可能沒注意，台灣今年的經濟成長率有機會突破6%，「這是大家共同努力的成果，我們要一起努力維持這樣的發展動能。」

蔡英文表示，台灣和美國的經濟合作更是重中之重。今天，第二屆台美經濟繁榮對話 （EPPD）圓滿落幕。我國與美方代表針對四項議題交換意見，並取得進一步的成果。

蔡英文指出，在供應鏈韌性部分：共同解決關鍵供應鏈之瓶頸，並針對半導體供應鏈，提高安全性及韌性。

經濟脅迫方面，雙方將與理念相近國家合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

有關數位經濟與5G網路安全，台美雙方期盼明年在EPPD架構下，召開第4屆台美「數位經濟論壇」。

科學與技術部分，在台美科技合作協議架構下，明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議。

對於會議成果，蔡英文指出，要感謝所有參與的夥伴，共同為台美合作持續努力。我們都希望，台灣能夠積極走向國際，與共享價值的夥伴深化合作，「現在我們正朝這個目標邁進，我也要請大家一起支持，讓台灣繼續走在正確的道路上。」

該會議雙方分別由我國經濟部長王美花、科技部長吳政忠及美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談。我國參與的部會官員包括經濟部政務次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗、外交部常務次長俞大㵢等。